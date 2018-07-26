Vital Re: Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5913

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 Автор вы не много не туда смотрите

На обочину ( типа посать остановится и об камни порезать резину.) Это только одна из причин там посмотреть проверяющим.

А теперь по факту: то что наложили от затобол и дальше где то с 30 км. Это как деньги выкинуть в или на. Свалку. 2 года и она превращается в то что и до седня было. Я знаю кто это делает. А еще . Не надо ехать в татарию за опытом. Вот перед боровым. Нормально положили асфальт. 4 года выдержит.видимо круче фирма)))).