Странным образом устроены люди: убийства в нашей стране случаются чуть ли не каждый день, но для того, чтобы все общество всерьез озаботилось глубинными причинами этих преступлений, нужно лишить жизни человека, которого все знали и любили. Читать новость
Вот хочется профессионально и по теме.. Что хотел сказать тов. Шибаршин, говоря о 90х, как о следствии, но интересно забыв упомянуть о самой причине лихих 90х? Они же как то просто так вот взяли и не пришли? Второе.. Тов. Шибаршин делает наконец то открытие что бедность генетически заложена в бедных людей, лишь бы было здоровье, и ничего с этим не поделать.. Не помогут ни зарплаты, ни трудоустройство, ни соцпакеты.. С богатыми так же.. Опять же что хотел сказать тов. Шибаршин, всех бедных расстрелять? Весьма странная в него статья получилась..
И насчет зп полицейским.. Знакомый, а он хороший мент, если можно так сказать, ушел после 10ти лет служения государству.. Зарплата в 80 тысяч его перестала устраивать и действительно она немного смешная.. По вахте сейчас гоняет в Россию.. То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм, благодаря которому они пошли, многие из них служить Родине..
Тоже раньше воровал.. Я лично.. И хлебушек и консервы и печеньки в Колосе.. На консерве в КЖБИ попался кстати.. И тов. Шибаршин с таким умным видом говорит, что если бы у меня были деньги, все равно бы воровал в магазинах эти печеньки и ничто бы мне не помогло? Нет, как только стало немного лучше, я перестал воровать, сейчас не ворую совсем.. А ведь если бы было хуже, мог ли я в минуту своей слабости и отчаяния ударить кого ножом? Каждый может, доведи его до такого состояния.. И потому проблему нужно решать еще за долго до того, как ребенку стукнет три года, например то же пособие мамашкам , которые родили.. Не несчастные 50 или 120 тысяч за третьего уже ребенка, а допустим два миллиона.. За первого миллион.. Ребенок уже в своей так сказать кабине, пока он не родился, чувствует всю боль мамашки, все ее отчаяние, у которой нет денег или большие трудности с приемом тех же не сентетических витаминов, которые есть только в дорогих продуктах.. И еще это пособие.. На него разве что взять сейчас пару памперсов и рулон туалетной бумаги, и плакать то ли от счастья, то ли от еще чего либо.. Так что проблема гораздо глубже на данный момент и она точно уж не с 90х..
211: То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм
как патриотизм Вам самому не смешно то? Туда идут за властью и за бабками. Патриотизм вы это слово забудьте, нету его сейчас ни у полицаев ни у военных. Только на цветных билбордах в городе, которые вешали так же за откаты, как и те, кто идет во власть
Но вот интернет-портал ia-centr.ru сообщил о том, что журналисты сайта Holanews изучили страницу одного из подозреваемых в убийстве прославленного фигуриста и обнаружили там такую запись: «Главное, чтобы было здоровье, остальное - украдем» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31784#773297
и что? это всего лишь фраза из интернета, которая ничего не отражает!!! Цитата:
bgb: песни нашего детства...
но я не стал убийцей или вором... идет вразрез со статьей? другое дело, что при таком количестве и оснащении полиции происходит что-то противозаконное! мало им платят, перерабатывают? это вопрос к их руководству! выделяют им столько, что каждый из полицаев, включая рядовых, может озолотиться! а вот организацию работы полиции никто не может организовать! я бы предложил на пост министра мвд посадить любого сисадмина и уверен, что толку будет больше! уже наступило время, когда глубокие знания криминалистики для управления этим госорганом не нужны. нужны обычные менеджеры-управленцы....
Сергей_я: как патриотизм Вам самому не смешно то? Туд
Таких к слову много.. Что в медицине, что в образовании, что в полиции.. Много конечно относительно, но они есть.. Другое дело что у многих это буквально выбивают.. Или ты делаешь свое дело как профессионал за 4 тысячи евро в месяц, или же влачишь жалкое существование за 200.. В Европах вон, в Америках, патриоты сидят, флагами американскими машут.. Дай им зарплату в 200 евро, попрут и из полиции и из милиции если таковая есть, и из образования и медицины.. Патриотизм нужно еще чем то подкреплять и деньги тут всего лишь хорошая плата за него..
Для чего, по их мнению, нужно увеличить зарплату Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31784. Может, и нужно. Сократив их % на 20-25. Писал я как-то "Офицерская пирамида перевернута, лейтенантов почти нет, сплошь полковники. Один ищет преступников, еще один расследует, двое ведут учет (статистику, процент раскрываемости и пр.), трое командуют. Утрированно, конечно, но к чему их так много?" Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php При переселении УВД с Гоголя в "книжку" многие думали, на каждого по кабинету с приемной что ли? Сейчас еле вмещаются, плюс туда же добавились Южный, Северный, в каждом как раньше во всем горотделе. Сократить на 50-75% статистиков. Зачем она нужна, реальной картины нет же все равно. КУЗ или как ее ЕРДР же не для учета, а как бы лишнее туда не попало. Рост показателей по снижению, раскрытию и др.пр. можно нарисовать и без этой липы. А для отчетов перед министром - нужны ли эти отчеты? Народу же хоть так, хоть так неведомо, что, где, когда. Автоматически, думаю, сократятся расходы на всякие канцтовары, переговоры, командировки. Лучше стараться надо пресекать особо тяж, и даже не это, межнац и межконфес. Пересмотреть структуру МВД, ДВД, УВД и т.п. Сдается мне, что рядовых сотрудников в офицерских чинах там меньше, чем всевозможных начальников полиций, управлений, отделов, секторов и пр. и др. с замами, помами и т.п. Сократить все это командное звено. И высвобождающиеся деньги на увеличение ЗП. Пусть даже так будет, лишь бы был эффект. Чтобы не было как в басне про квартет.
Почему бы не озвучить оттуда же - "Бедным быть не стыдно" или "Никогда не смейся над бедными, ты ведь не знаешь, что случится с тобой завтра".. Мы бедная страна, в том корень можно сказать основной проблемы..
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