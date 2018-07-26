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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33248
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странным образом устроены люди: убийства в нашей стране случаются чуть ли не каждый день, но для того, чтобы все общество всерьез озаботилось глубинными причинами этих преступлений, нужно лишить жизни человека, которого все знали и любили.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот хочется профессионально и по теме..
Что хотел сказать тов. Шибаршин, говоря о 90х, как о следствии, но интересно забыв упомянуть о самой причине лихих 90х?
Они же как то просто так вот взяли и не пришли?
Второе..
Тов. Шибаршин делает наконец то открытие что бедность генетически заложена в бедных людей, лишь бы было здоровье, и ничего с этим не поделать..
Не помогут ни зарплаты, ни трудоустройство, ни соцпакеты..
С богатыми так же..
Опять же что хотел сказать тов. Шибаршин, всех бедных расстрелять?
Весьма странная в него статья получилась..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И насчет зп полицейским..
Знакомый, а он хороший мент, если можно так сказать, ушел после 10ти лет служения государству..
Зарплата в 80 тысяч его перестала устраивать и действительно она немного смешная..
По вахте сейчас гоняет в Россию..
То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм, благодаря которому они пошли, многие из них служить Родине..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже раньше воровал..
Я лично..
И хлебушек и консервы и печеньки в Колосе..
На консерве в КЖБИ попался кстати..
И тов. Шибаршин с таким умным видом говорит, что если бы у меня были деньги, все равно бы воровал в магазинах эти печеньки и ничто бы мне не помогло?
Нет, как только стало немного лучше, я перестал воровать, сейчас не ворую совсем..
А ведь если бы было хуже, мог ли я в минуту своей слабости и отчаяния ударить кого ножом?
Каждый может, доведи его до такого состояния..
И потому проблему нужно решать еще за долго до того, как ребенку стукнет три года, например то же пособие мамашкам , которые родили..
Не несчастные 50 или 120 тысяч за третьего уже ребенка, а допустим два миллиона..
За первого миллион..
Ребенок уже в своей так сказать кабине, пока он не родился, чувствует всю боль мамашки, все ее отчаяние, у которой нет денег или большие трудности с приемом тех же не сентетических витаминов, которые есть только в дорогих продуктах..
И еще это пособие..
На него разве что взять сейчас пару памперсов и рулон туалетной бумаги, и плакать то ли от счастья, то ли от еще чего либо..
Так что проблема гораздо глубже на данный момент и она точно уж не с 90х..
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2414
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ему они готовы ударить ножа по жизненно важным
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плагиат стопроцентный.
(не у автора статьи ).

//////Когда я был мальчишкой
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу,
В кармане — финский нож.

Мамашу я зарезал,
Папашу я прибил,
Сестрёнку-гимназистку
В колодце утопил......///

продолжение на просторах.... кто хочет всю историю до конца.
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//Когда я был мальчишкой
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу,
В кармане — финский нож.

Мамашу я зарезал,
Папашу я прибил,
Сестрёнку-гимназистку
В колодце утопил......///

ооооо!
думал, что никто ее не помнит. песни нашего детства... :-)
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§ Сергей_я
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2518
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм

как патриотизм Вам самому не смешно то? Туда идут за властью и за бабками. Патриотизм вы это слово забудьте, нету его сейчас ни у полицаев ни у военных. Только на цветных билбордах в городе, которые вешали так же за откаты, как и те, кто идет во власть
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§ drakon
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14177
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
как патриотизм Вам самому не смешно то?

Патриотизм был тогда,когда уборщице -
в милиции платили 60 рублей.
А постовому,сержанту милиции -
70 рублей... :lol:
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но вот интернет-портал ia-centr.ru сообщил о том, что журналисты сайта Holanews изучили страницу одного из подозреваемых в убийстве прославленного фигуриста и обнаружили там такую запись: «Главное, чтобы было здоровье, остальное - украдем» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31784#773297

и что? это всего лишь фраза из интернета, которая ничего не отражает!!!
Цитата:
bgb:
песни нашего детства...

но я не стал убийцей или вором... идет вразрез со статьей?
другое дело, что при таком количестве и оснащении полиции происходит что-то противозаконное!
мало им платят, перерабатывают?
это вопрос к их руководству! выделяют им столько, что каждый из полицаев, включая рядовых, может озолотиться! а вот организацию работы полиции никто не может организовать!
я бы предложил на пост министра мвд посадить любого сисадмина и уверен, что толку будет больше! уже наступило время, когда глубокие знания криминалистики для управления этим госорганом не нужны. нужны обычные менеджеры-управленцы....
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
как патриотизм Вам самому не смешно то? Туд

Таких к слову много..
Что в медицине, что в образовании, что в полиции..
Много конечно относительно, но они есть..
Другое дело что у многих это буквально выбивают..
Или ты делаешь свое дело как профессионал за 4 тысячи евро в месяц, или же влачишь жалкое существование за 200..
В Европах вон, в Америках, патриоты сидят, флагами американскими машут..
Дай им зарплату в 200 евро, попрут и из полиции и из милиции если таковая есть, и из образования и медицины..
Патриотизм нужно еще чем то подкреплять и деньги тут всего лишь хорошая плата за него..
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§ pro100tak
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего, по их мнению, нужно увеличить зарплату
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31784.
Может, и нужно. Сократив их % на 20-25. Писал я как-то "Офицерская пирамида перевернута, лейтенантов почти нет, сплошь полковники. Один ищет преступников, еще один расследует, двое ведут учет (статистику, процент раскрываемости и пр.), трое командуют. Утрированно, конечно, но к чему их так много?"
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php
При переселении УВД с Гоголя в "книжку" многие думали, на каждого по кабинету с приемной что ли? Сейчас еле вмещаются, плюс туда же добавились Южный, Северный, в каждом как раньше во всем горотделе. Сократить на 50-75% статистиков. Зачем она нужна, реальной картины нет же все равно. КУЗ или как ее ЕРДР же не для учета, а как бы лишнее туда не попало. Рост показателей по снижению, раскрытию и др.пр. можно нарисовать и без этой липы. А для отчетов перед министром - нужны ли эти отчеты? Народу же хоть так, хоть так неведомо, что, где, когда. Автоматически, думаю, сократятся расходы на всякие канцтовары, переговоры, командировки. Лучше стараться надо пресекать особо тяж, и даже не это, межнац и межконфес. Пересмотреть структуру МВД, ДВД, УВД и т.п. Сдается мне, что рядовых сотрудников в офицерских чинах там меньше, чем всевозможных начальников полиций, управлений, отделов, секторов и пр. и др. с замами, помами и т.п. Сократить все это командное звено. И высвобождающиеся деньги на увеличение ЗП. Пусть даже так будет, лишь бы был эффект. Чтобы не было как в басне про квартет.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обнаружили там такую запись: «Главное, чтобы было здоровье, остальное - украдем».

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31784


Почему бы не озвучить оттуда же - "Бедным быть не стыдно" или "Никогда не смейся над бедными, ты ведь не знаешь, что случится с тобой завтра"..
Мы бедная страна, в том корень можно сказать основной проблемы..
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, у нас в Костанае будет мирный митинг по этому поводу?
4го августа по моему..
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