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≡ Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33248
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии трассы Костанай - Боровское после ремонта прислал на ватсапп "НГ" пользователь под ником Очевидец.
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§ Vital
Re: Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор вы не много не туда смотрите
На обочину ( типа посать остановится и об камни порезать резину.) Это только одна из причин там посмотреть проверяющим.
А теперь по факту: то что наложили от затобол и дальше где то с 30 км. Это как деньги выкинуть в или на. Свалку. 2 года и она превращается в то что и до седня было. Я знаю кто это делает. А еще . Не надо ехать в татарию за опытом. Вот перед боровым. Нормально положили асфальт. 4 года выдержит.видимо круче фирма)))).
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§ 211
Re: Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нормальный гравий там..
Я несколько км по нему ехал недавно, когда туда гонял, на своей пузотерке..
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§ Vital
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Не чеши. Я на свой пузотерке современной цыплял щебень. На тоете по любому шкреб
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§ 211
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
современной цыплял щебень. На тоете по любому шкреб

Ну когда разогнался только, на щебне то ямы не видны.
А так там и знаки стояли, то ли 40, то ли 20, не гоняли там особо, да и гонять по щебню опасно, вертануть может..
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§ Vital
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

40 знаки я незнаю для кого я при 40 начинаю спать. Нормальные пацаны 90-190 . Как то так:))))
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§ 211
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там в районе моста щебень был, Молокановка вроде, Владимировка сама как полагается ужасная, но за Степановкой было несколько км перед Боровским или Боровым, уже доделали что ли?
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§ 211
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нормальные пацаны 90-190 . К

По щебню нереально..
Малейший тормоз и на смерть..
Недавно только в России, все 5 человек из них по моему трое детишек, наехала одним колесом только на щебень, разница тормоза и смерть..
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§ Vital
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Стареешь дружище. Постояно о смерти бухтишь. Скоость это жизнь , скорость это деньги. Если будешь в носу ковырять философию то жизнь рядом пройдет. Незаметишь))(
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§ 211
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Скоость это жизнь , скорость это

Пока что у меня есть смысл жизни, да и гаишников как то неохота кормить, накладно стало..
Когда было 36, тогда я впервые получил права, еще как то интересно было гонять..
Но когда под полтинник..
Тем более я же с тремя детишками в ту степь ехал..
Рисковать совсем не то..
Профайл

§ Vital
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Да мне плевать. Пока ты будешь сиськи мять . Я приеду к тебе и поздравлю с рождением ребенка. Первенца как я понял.
Как я найду? Не важно.найду))(
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§ 211
Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше не останавливаться
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну если что то будет, только конечно тут уже должно быть..
Главное чтоб было, а за другим не заржавеет..
Там и жизнь переменится наверно..
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* Сыкымы
Re: Трасса Костанай-Боровское после ремонта - на обочине лучше...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это так по проекту делают или у нас так глаза закрывают Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31804

А где написано. что ремонт закончен? По-любому, такими обочины не должны оставить. Ну это если по ГОСТу.
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