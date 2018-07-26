/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 06:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский фонд содействия борьбе с преступностью выделил вознаграждение в размере 500 000 тенге за достоверную информацию о преступлении. Пресс-служба ДВД распространила новый фоторобот подозреваемого в убийстве.
Читать новость

§ Vital
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 06:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь азиат. Полиция надеюсь вы работаите. Вчера от узнал. Там не просто была драка. Там все очень плохо. Ужас .
Профайл

§ Vital
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу расследоаание заходит в тупик. Этот фоторобот говорит о том что это приезжий. Из юга . Их уже мельюн.
Как вариант.
Растрелять все стройки рядом. Там он. Без суда.
Профайл

§ Медный
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2414
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот об этом (фотороботе) я и говорил
Профайл

§ лимон
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может не в тему, но это рисованный портрет, а не фоторобот, причем мало похожий на ранее опубликованный. по какому изображению ориентироваться?
Профайл

§ Медный
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2414
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

что за бессмысленные предложения. Прекращай, вроде адекватный человек
Профайл

§ Медный
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2414
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
по какому изображению ориентироваться?

наверное, по последним данным. т.е. по этой заметке
Профайл

§ Vital
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили. ....... больная мразь. Убивала
Профайл

§ Trueman4400
Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 26.07.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Найдут, по-другому быть не может. Знаю от знакомых, что работают днем и ночью. Вроде, как есть уже зацепки.
Профайл

§ Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Дай бог. Такие @#$%^ не должны ходить и жить среди нас. Еще надеюсь от нашей полиции что б (оно )в суде как минимум сидел инвалидом.

[Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 13:43]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 0
Всего: 209

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх