Vital Re: За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5907

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:20 Цитата: Медный:



Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили. ....... больная мразь. Убивала