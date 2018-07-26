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§ NG.kz
Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О расследовании причины массового обращения рабочих Краснооктябрьского бокситового рудоуправления рассказали сегодня, 26 июля, на пресс-конференции в департаменте охраны общественного здоровья Костанайской области.
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§ Trueman4400
Re: Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 26.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
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