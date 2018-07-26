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§ NG.kz
У государства должна быть идеология
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошло больше года после публикации программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Для реализации предложенных в ней идей структуры исполнительной власти создали оргкомитеты, разработали планы мероприятий, выделили немалые деньги и уже начали отчитываться о проделанной работе. Но пока все эти действия затрагивают поверхностный слой общественного сознания. Что нужно, чтобы этот процесс пошел в глубину? Эту тему обозреватель «НГ» обсудил с доктором философских наук Сафаром КОЛДЫБАЕВЫМ, доктором исторических наук Дмитрием ЛЕГКИМ и кандидатом философских наук Юрием БОНДАРЕНКО.
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§ pro100tak
Re: У государства должна быть идеология
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы заданы хорошие. С корректировкой и уточнением исходя из ответов. Первый вопрос лучше было бы завершить не – как «отобрать и разделить», а как нивелировать этот разрыв?
Думаю, что в вопросе можно было бы обозначить сразу: разное же сознание у людей – как в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда Каюм в рваном халате и на хромой лошади урвал-спрятал чемодан с золотом, Шилов заставил его осознать, что надо отдать для всех - таких как ты, Брылов выкрал – никому не отдам, не поделюсь, Лемке убеждал Шилова, что это золото нужно одному, а не всем,– разное мировоззрение у всех. (В подтверждение этого – первый абзац из ответов). У победившего в мозгах, в мировоззрении, в сознании была вера, основанная на идеологии того времени. Модернизация сознания сейчас – это же как определение идеологии нынешнего времени, как воздействие? Конечно, не такое как среди героев этого фильма, хотя отчасти применимо.
Теперь об ответах уважаемых ученых. Слабовато, если честно. Почти не зрят в корень. Колдыбаев выделяется, хотя разочаровал ссылкой на античную цивилизацию (какая античная в США – двигателе прагматизма, рационализма и со всевозможными достижениями?). В остальном на 5 – особенно про справедливость и см. пару цитат в конце, (Бондаренко – 4 с натяжкой, Легкому - 2). (Это им в отместку, где и когда бы смог поставить профессорам оценки).Никто не сослался на то, что через «окно в Европу» чуть не хлынул коммунизм (капиталистам Европы повезло, что он был ИЗначально ИЗрядно ИЗвращен большевиками, плюс еще пропаганда как в Англии перед ЧМ2018).
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§ pro100tak
Re: У государства должна быть идеология
pro100tak


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Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть это ссылка на историю, но решение социальных проблем, социальных аспектов зародилось тогда. И эти аспекты не меняются с тех пор, видоизменяется идеология и не кардинально. Модернизируется. Ну это там, за бугром. Именно там и тогда появилась идеология - уменьшим прибавочную стоимость, «будем делиться». Она, из-за двух войн, почти во всей Европе, конечно же, пробуксовала. Кроме Швеции (стоявшей в сторонке), в которой появилась в то время своя модель социализма, основанная на «лучше делиться» (другие скандинавы потом ее даже перегнали по уровню жизни – лучше делились). В Америке в срочном порядке стали для рабочего класса внедрять условия, определяемые сейчас как зона комфорта, и для этого тоже была идеология разработана. Как итог - почти вся страна была против участия во второй мировой, и, по сути, только Рузвельт ее заставил.
Теорию Маркса лучше капиталистов никто не изучил, ни тогда, когда «бродил призрак», ни в наше время.
И сейчас во всех странах с рыночной экономикой (капиталистических) работающая идеология определяет сознание всего общества, даже с помощью гамбургеров.
Думаю так: идеология всегда должна соответствовать и определяться существующим бытием с посылом чуть-чуть за горизонт, с пониманием того, что на сознание людей влияет не далекое светлое будущее. Во многих странах, в т.ч. в США или Сингапуре, сегодня хорошо работает идея общества равных возможностей. И пусть эти равные возможности работают до уровня создания и реализации собственного бизнеса или до должности директора департамента.
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§ pro100tak
Re: У государства должна быть идеология
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто же не лезет дальше (Трамп – исключение, даже Обама был чей-то). И у всех, кто видит, что кто-то чего-то добился, нет ощущения, что тот вытянул счастливый лотерейный билет. Для них всегда есть идея – трудись, зарабатывай и потребляй.
«Многие вопросы, которые мы сегодня обсудили, нуждаются в определенной теоретически оформленной системе идей» для того « чтобы мы с уровня, характерного для 90-х годов, когда сочетались элементы феодального и родового сознания, социалистического и зарождающегося буржуазного сознания, могли выйти на иной качественный уровень сознания.»
Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=627&storyid=24533.
Вопрос здесь в том, делают ли там, где должны, кроме Рухани Жангыру? Сможет ли она выполнить в полной мере то, что на нее возложено?
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§ Обликоморале
Re: У государства должна быть идеология
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.18 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, да шо тут выдумывать.
Копья ломать.
Идеология уже давно состоялась и действует.
Байско - раболепная. Особливо в государственных органах это заметно.
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§ bgb
Re: У государства должна быть идеология
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самому молодому на этой встрече больше 60, наверно. ни одного молодого. и что-то пытаются сказать умное об идеологии нынешнего поколения. и бесконечно мусолят советское прошлое...
занавес... :-x
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