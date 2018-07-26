211 Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3280

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:20 Тоже раньше воровал..

Я лично..

И хлебушек и консервы и печеньки в Колосе..

На консерве в КЖБИ попался кстати..

И тов. Шибаршин с таким умным видом говорит, что если бы у меня были деньги, все равно бы воровал в магазинах эти печеньки и ничто бы мне не помогло?

Нет, как только стало немного лучше, я перестал воровать, сейчас не ворую совсем..

А ведь если бы было хуже, мог ли я в минуту своей слабости и отчаяния ударить кого ножом?

Каждый может, доведи его до такого состояния..

И потому проблему нужно решать еще за долго до того, как ребенку стукнет три года, например то же пособие мамашкам , которые родили..

Не несчастные 50 или 120 тысяч за третьего уже ребенка, а допустим два миллиона..

За первого миллион..

Ребенок уже в своей так сказать кабине, пока он не родился, чувствует всю боль мамашки, все ее отчаяние, у которой нет денег или большие трудности с приемом тех же не сентетических витаминов, которые есть только в дорогих продуктах..

И еще это пособие..

На него разве что взять сейчас пару памперсов и рулон туалетной бумаги, и плакать то ли от счастья, то ли от еще чего либо..

Так что проблема гораздо глубже на данный момент и она точно уж не с 90х..