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§ NG.kz
«Если пропал ребенок, сразу выходим»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поисках пропавшей 20 июля жительницы Затобольска Дарьи Махортовой принимали участие и добровольцы. Местные волонтеры за последние несколько лет сплотились в организованную структуру: очень оперативны и достаточно эффективны. «Наша Газета» решила выяснить, почему они тратят время, силы и средства на помощь чужим для них людям.
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§ Обликоморале
Re: «Если пропал ребенок, сразу выходим»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.18 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевое.
Цитата:
не нужно быть важным, а важно быть нужным.

Бог вам в помощь ребята.
И огромное человеческое спасибо.
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§ Vital
Re: «Если пропал ребенок, сразу выходим»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороших людей мало становится. Их убивают плохие. Плохих через 1-3-7-10 выпускают на свободу. И они сново берутся за свое. Хорошие люди изчезают с планеты земля. Увы.
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§ 211
«Если пропал ребенок, сразу выходим»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесткая работа..
Поначалу когда вышел, не понимал на сколько она трудна и порой опасна..
У меня товарищ по водорослям ходил и в той тине лазил весь в водорослях..
Вот не ожидал от него..
А вроде чувак чуваком, сидит где то на госслужбе, на такого никогда не подумаешь что он умеет искать профессионально..
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