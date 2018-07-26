211 «Если пропал ребенок, сразу выходим» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3275

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:33 Жесткая работа..

Поначалу когда вышел, не понимал на сколько она трудна и порой опасна..

У меня товарищ по водорослям ходил и в той тине лазил весь в водорослях..

Вот не ожидал от него..

А вроде чувак чуваком, сидит где то на госслужбе, на такого никогда не подумаешь что он умеет искать профессионально..