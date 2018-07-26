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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странным образом устроены люди: убийства в нашей стране случаются чуть ли не каждый день, но для того, чтобы все общество всерьез озаботилось глубинными причинами этих преступлений, нужно лишить жизни человека, которого все знали и любили.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот хочется профессионально и по теме..
Что хотел сказать тов. Шибаршин, говоря о 90х, как о следствии, но интересно забыв упомянуть о самой причине лихих 90х?
Они же как то просто так вот взяли и не пришли?
Второе..
Тов. Шибаршин делает наконец то открытие что бедность генетически заложена в бедных людей, лишь бы было здоровье, и ничего с этим не поделать..
Не помогут ни зарплаты, ни трудоустройство, ни соцпакеты..
С богатыми так же..
Опять же что хотел сказать тов. Шибаршин, всех бедных расстрелять?
Весьма странная в него статья получилась..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И насчет зп полицейским..
Знакомый, а он хороший мент, если можно так сказать, ушел после 10ти лет служения государству..
Зарплата в 80 тысяч его перестала устраивать и действительно она немного смешная..
По вахте сейчас гоняет в Россию..
То есть государство своими несчастными зарплатами сотрудникам полиции выбивает с них со всех весь их патриотизм, благодаря которому они пошли, многие из них служить Родине..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже раньше воровал..
Я лично..
И хлебушек и консервы и печеньки в Колосе..
На консерве в КЖБИ попался кстати..
И тов. Шибаршин с таким умным видом говорит, что если бы у меня были деньги, все равно бы воровал в магазинах эти печеньки и ничто бы мне не помогло?
Нет, как только стало немного лучше, я перестал воровать, сейчас не ворую совсем..
А ведь если бы было хуже, мог ли я в минуту своей слабости и отчаяния ударить кого ножом?
Каждый может, доведи его до такого состояния..
И потому проблему нужно решать еще за долго до того, как ребенку стукнет три года, например то же пособие мамашкам , которые родили..
Не несчастные 50 или 120 тысяч за третьего уже ребенка, а допустим два миллиона..
За первого миллион..
Ребенок уже в своей так сказать кабине, пока он не родился, чувствует всю боль мамашки, все ее отчаяние, у которой нет денег или большие трудности с приемом тех же не сентетических витаминов, которые есть только в дорогих продуктах..
И еще это пособие..
На него разве что взять сейчас пару памперсов и рулон туалетной бумаги, и плакать то ли от счастья, то ли от еще чего либо..
Так что проблема гораздо глубже на данный момент и она точно уж не с 90х..
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