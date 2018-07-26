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≡ Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
чеснАку от слова Чеснак

Йезыг есть такой - олбанский, еще называется йазык падонкафф. Если ты не в курсе. На этом йазыке пишется именно по чеснАку. Хотел в топку кинуть мой русский? Почитай книжки, потренируйся, потом приготовь ручку с листочком - писать диктант.
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§ таноми52
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
таноми52


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Сообщений: 90
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как узнать у автора популиста что основное?
Основное - Не хотим Украины, выберут многие..
Некоторые вспомнят СССР и бидон молока с пивом у киоска..
Другие будут проклинать Америку..
Но автор темы хотел сказать о другом..
Так ты Мастер, чтобы говорить только о том, о чем по задумке автора нужно?


Где-то он прав
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§ таноми52
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Учитесь флудить в специально отведенных для этого местах. И не путайте флуд с другими грехами. Прочтите все-таки правила внимательно. Хотя бы один раз. Очень облегчит жизнь и вам и окружающим.


А вот тут я хохотаю...
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Йезыг есть такой -

В данном случае язык сайта НГ русский, и давай не будем еготвываливать в какой то лишней грязи, которую можно обойти..
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§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
вот тут я хохотаю...

Ну сама то, честно покладя руку на сердце, или на совесть, хоть поняла, о ком конкретно статья, если вдруг не обо мне?
Я третьи сутки бьюсь головой ап стену, пытаясь даже на языке "падонкаф" понять, о ком это он..
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* pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 11:22
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* pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 11:34
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 4 из 4«1234
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