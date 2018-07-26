Цитата: 211:

Как узнать у автора популиста что основное?

Основное - Не хотим Украины, выберут многие..

Некоторые вспомнят СССР и бидон молока с пивом у киоска..

Другие будут проклинать Америку..

Но автор темы хотел сказать о другом..

Так ты Мастер, чтобы говорить только о том, о чем по задумке автора нужно?



Где-то он прав