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§ NG.kz
Аким Михайловского сельского округа лишился должности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким округа расторг меморандум с одним предпринимателем и подписал его с другим, не советуясь с местным сообществом. Хотя вопрос стоял о том, кто будет управлять территориями пастбищ, и он точно интересовал большинство населения.
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* pro100tak
Re: Аким Михайловского сельского округа лишился должности
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Климко А.П. - крепкий хозяйственник, урожаи до 35 ц с га бывают, сохранил колхоз с советских еще времен и приумножил. Словами на ветер никогда не бросался. Думаю, что вся деревня готова его на руках носить по сей день. Не может такого быть, в чем его пытался обвинить бывший аким округа. Округ там большой pro100, может, кто-то хотел влезть именно в эту деревню через ... м-м-м, эти пастбища?
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