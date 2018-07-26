pro100tak Re: Аким Михайловского сельского округа лишился должности #1





(Пользователи) Сообщений: 120

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 09:37 Климко А.П. - крепкий хозяйственник, урожаи до 35 ц с га бывают, сохранил колхоз с советских еще времен и приумножил. Словами на ветер никогда не бросался. Думаю, что вся деревня готова его на руках носить по сей день. Не может такого быть, в чем его пытался обвинить бывший аким округа. Округ там большой pro100, может, кто-то хотел влезть именно в эту деревню через ... м-м-м, эти пастбища?