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§ NG.kz
10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.18 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили и изъяли гашиш у 35-летнего костанайца в рамках проведения операции «Кокнар-2018». Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, мужчина хранил наркотики своем гараже.
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§ bgb
Re: 10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.07.18 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего за 53 дня проведения операции полицейские изъяли более 18 кг наркотиков. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31798?1532547306

при таких темпах, если операцию растянуть на год или 2, они полностью избавят город от наркотиков? 8-)
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