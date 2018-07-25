Цитата: 211:

Тема опять обо мнУ..

По чеснАку, от слова чеснАк, так ведь?

Ты где и как читаешь саму тему? Может, Когда она на форуме в СВЕРНУТОМ виде? И переходишь сразу к комментам? Может, тебя pro100 не научили раскрыть ее и почитать, что ТЕМА у автора на какую-нибудь ТЕМУ. А ты со своими комментами норовишь любую тему превратить в свалку. Цитата: 211:

Начни читать свою тему с третьего, 3-го коммента..

И по 11й!

Основное время и твой коммент уделены именно Мне..

Именно из таких твоих изречений я и делаю такой вывод, что саму тему ты, по ходу, не читал. И из 30 сообщений на этой ветке штук 20, если не больше, твоих и ни о чем. Вообще, открою тебе маленький секрет. Твои комменты здесь я, да и многие другие уже не читаем твои комменты, пролистываем дальше. Здесь я их читаю, тема потому что моя. А ты из нее сделал мусорку. Обидно, мля.