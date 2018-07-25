/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 3 из 3«123
* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1867
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, Оцифрованный совсем погнал. Этот мутный поток "сознания" загадит любую ветку Форума. Эгоцентризм и самолюбование хлещет через край. И я вот что думаю - стоит только произнести слово "гей", этот и до этого докопается:"Снова обо мне?!" Угомонись уже, чудила...
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, о ком тема то конкретно?
Профайл

* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1867
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
да, о ком тема то конкретно?

Да по-любому не о тебе.
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашему земляку - тоже в миллионный раз и пока безуспешно. Не надо спорить с модераторами. В 99,9 процентов случаев будет удалено. Желаете пожаловаться на кого-то? Есть специальный инструментарий. Личка, наконец. Поводов удалять флуд других пользователей из предназначенный для этого флудильни не вижу. Учитесь флудить в специально отведенных для этого местах. И не путайте флуд с другими грехами. Прочтите все-таки правила внимательно. Хотя бы один раз. Очень облегчит жизнь и вам и окружающим.
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?
Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.
Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.
Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий.
Тему закрываю. Прошу не повторять.
Профайл

§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тема опять обо мнУ..
По чеснАку, от слова чеснАк, так ведь?

Ты где и как читаешь саму тему? Может, Когда она на форуме в СВЕРНУТОМ виде? И переходишь сразу к комментам? Может, тебя pro100 не научили раскрыть ее и почитать, что ТЕМА у автора на какую-нибудь ТЕМУ. А ты со своими комментами норовишь любую тему превратить в свалку. Цитата:
211:
Начни читать свою тему с третьего, 3-го коммента..
И по 11й!
Основное время и твой коммент уделены именно Мне..

Именно из таких твоих изречений я и делаю такой вывод, что саму тему ты, по ходу, не читал. И из 30 сообщений на этой ветке штук 20, если не больше, твоих и ни о чем. Вообще, открою тебе маленький секрет. Твои комменты здесь я, да и многие другие уже не читаем твои комменты, пролистываем дальше. Здесь я их читаю, тема потому что моя. А ты из нее сделал мусорку. Обидно, мля.
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние два коммента от самой что ни на есть Администрации сайта..
До кого немношко не доходит..
Так что и ва давно не мешало быхакрыть тему жалоб на самого меня..
Профайл

* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1867
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опаньки! А откуда у Оцифрованного появились слова ОК, написанные мне в личку?!
Профайл

§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.07.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал еще раз спецом комменты 211-го. По ходу, под одним ником 2 разных чела пишут, т.е. работают. М-да... Осторожней надо быть нам.
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
По ходу, под одним ником 2 разных чела пишут, т.е. работают. М-да... Осторожней надо быть нам.

Осторожность Вам не помешает..
Тихонько шепчу: Гаварите обо мне по чеснАку от слова Чеснак только в личке..
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
работают

Да, кстати зарплата у меня в Евро..
Что тут такого?
Нормально так работаю, никому не мешаю, тебе мешаю?
Заслужи сперва то, что заслужил я, печатая для работы нужные коммертарии..
Кстати на нас выделили только в первом полугодии 48 миллионов евро..
Не знал?
По пьяне пока это говорю тебе..
Если я ухожу отдыхать, мой напарник пишет за меня..
Так что где где, а тут то ты прав..
Завтра сотрут мое откровение, но я например по ЧеснАку это гаварю..
Ты знаешь что с этим делать..
Я устал работать на агентов..
Мне угрожают, сохрани пожалуйста запись и отдай ее Дональду..
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Да по-любому не о тебе.

Хех..
Тогда о ком?
Анонимно и туго?
Профайл

§ 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Спрашиваешь о ком создали тему, если не обо мне, но имеете право с начала третьего комментария обсуждать меня, никто не знает о ком..
Но это не мешает обсуждать в теме только меня с третьего повторюсь комментария..
Интересная позиция..
- Мы создали тему не о тебе, но имеем на то право обсуждать тебя с самого начала..
Вообще, как то панимайт?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 3
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх