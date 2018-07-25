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≡ Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разогнать конечно проще простого..
Но давайте братцы кролики, смотреть на Соглашение наконец..
Не мы должны разгонять тех, с кем не можем дискутировать, с кем мы слабы, а редакция НГ и их Исполнители Модераторы..
Почему вам хочется вмешиваться в Их работу?
Да посмотрите на себя со стороны!
Если Модератор придет к вам на работу и начнет вам Указывать, вам это понравится или нет?
Все вы плохо работаете или скорее как можете..
Но давайте и не только модератор, а я, кто то другой, вмешаются к вам на работу и согласно Интернету начнут вас там учить?
Что получится то?
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все мы тут такие расфуфыренно правильные ходим..
То, сё, вычитываем фразы из интернета, особенно по ЧеснАку, от слова ЧеснАк..
Любим учить администрацию НГ и их модераторов..
Товарищи, кто администрация и кто модераторы мы знаем, согласен, очень нехорошие люди, когда нам удобно и очень Святые, когда нам надо..
А давайте каждый из нас как они, покажут лицо, укажут свое место работы, там и посмотрим, на сколько наша профессия Святее так сказать их или кого либо другого...
Например Учитель..
Посмотрим конкретно на его учеников, на выпуски, на школу, на подход, обсудим..
Скажем как правильно работать ему..
Что, слабо?
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§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
и тут тема обо мне!
Вот только не могу понять, где и чем я тебя достал...

Тема-то как раз не о тебе. Слишком много будет в честь тебя тему открывать. Опять не там, не то, не так читаешь и читаешь ли вообще? Звезду сотри, прежде чем мять клаву. Ну взрослый же чел, как можно писать, не читая, или читать, не писая? Не из анекдота же про чукчу, который не читатель, а писатель.
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот в данном случае, Исполнительный директор.
И считаю что свою работу исполняю правильно..
А моя работа заключается прежде всего в извлечении прибыли..
На все остальное мне плевать..
Работаю согласно Закону..
Я хоть сознаюсь в этом, открыто и раскрепощенно..
Вы как?
Кто где и кем работает?
Это бАлшой сИкрет?
Ну скажите, по ЧеснАку, от слова ЧеснАк?
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обо мне заговорили..
Прям у вас наверно так отлегло..
О работе сайта и конкретно Модераторов..
Обращаясь весьма толстым троллингом намеком к ним и Указывая на меня..
Ну избавитесь вы от меня..
Избавитесь от другого, третьего, десятого..
Дальше то Што?
Будете ждать пока сосед и "друх" вас уже не схавает?
Вы же не перестанете этого делать, пока есть вы..
То есть пытаться жрать того, у кого есть свое Мнение..
В конце концов вам это надоест и вы начнете Жрать себя..
Вот и вся собственно ваша история в этом непростом Мире..
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Заговорили опять обо мне..
Намеками, троллингом, еще чем то..
Думаете я не понимаю и никто не понимает о чем или о ком собственно речь?
Да, у меня есть Мнение..
Да, я никому его отдать не очень то и готов..
Да, я готов иногда его отставивать до последнего..
Это плохое качество?
Как и в антифлуде только для адекватных,( кстати это специально назвали, чтобы отсечь других с другим мнением?), меня кстати там нет, не хочется попасть в замануху, чтоб меня как у уида в теме спецом меня стерли для просто Чебурашки, так вот, как и там, так и тут, чувствуются ваши намеки, причем приличного размера, на меня..
И это постоянно!
На протяжении 12ти лет!
Хочется спросить, вы только ради меня существуете в этом Мире?
Без мИня нет тИбя?
Так меня не уничтожать нужно пытаться, а Лелеять..
Кто есть вы без мИня по чеснАку от слова чеснАк?
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Тема-то как раз не о тебе.

Хех..
Начни читать свою тему с третьего, 3-го коммента..
И по 11й!
Основное время и твой коммент уделены именно Мне..
А собственно кому еще?
Начал ник Сыкымы..
Все вы подхватили..
Тебе еще нужны дакасательства по чеснАку от слова чеснАк?
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§ Обликоморале
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5640
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,флудераст объявился. И понеслось. Решил засрать тему. :lol: :lol:
Хотя реально разговор начал Простотак не о нем.
Пипец, гон реально у человека. :lol: :lol: :lol:
Хохочу не могу. Держите меня четверо))))
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не торопись, все досконально почитай, что тема то обо мне опять..
Ни о тИбе, не о Сыкымы, не об Обликоморале или Дроне..
Тема опять обо мнУ..
По чеснАку, от слова чеснАк, так ведь?
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хотя реально разговор начал Простотак не о нем.

Цитата:
Ну мну об этом давно твердит. Л

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=35068&viewmode=flat&sortorder=0&start=0


Ну ну..
Твое мнУ давно, во всех ветках твердит только обо мне..
Даже опять нажаловался к администрации..
Нет, не на меня, на мое отражение?
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уш..
Пытаясь выйти хоть как то из положения, применяя какие то детские отговорки и виляния, и это взрослые то люди, опять двадцать пять как говорится!
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так кто хочет открыто назвать свою специальность и чтобы мы пришли в реале и обсудили ее?
Неужели ниХто?
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, из рассказа автора темы до сих пор непонятно о ком он..
Писал вроде обо мнУ..
Потом схитрил и сказал что нет..
Тогда о Ком?
Кто это слабое Звено?
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* Ваш земляк
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1864
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
спешл фо "Ваш земляк". Перечитал еще раз. У тебя сообщение было, мной не совсем верно истолкованное. "А ты ещё не привык к этому..."

Да я сразу это понял, вот и не стал тему развивать.
ЗЫ. Приятно почитать и пообщаться с умным человеком.
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3260
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И пишут и обсуждают обо мне и про меня..
Вам что, других тем не хватает?
Это ли не толстый Троллинг с вашей стороны по поводу меня?
Думаете создать тему намек на меня, обсуждать, это не троллинг?
Вы именно этим троллингом личного характера, окончательно убиваете в себе последнее что есть у вас, а это думать головой..
Подумайте еще раз над тем, чтобы создавать темы обо мне и потом быстро переворачивать что я тут ни при чем..
А к тому нужно готовиться..
Это я могу, без подготовки то..
Вы абсолютно нет..
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