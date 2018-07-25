211 Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире. #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3261

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:15 Да уш..

Заговорили опять обо мне..

Намеками, троллингом, еще чем то..

Думаете я не понимаю и никто не понимает о чем или о ком собственно речь?

Да, у меня есть Мнение..

Да, я никому его отдать не очень то и готов..

Да, я готов иногда его отставивать до последнего..

Это плохое качество?

Как и в антифлуде только для адекватных,( кстати это специально назвали, чтобы отсечь других с другим мнением?), меня кстати там нет, не хочется попасть в замануху, чтоб меня как у уида в теме спецом меня стерли для просто Чебурашки, так вот, как и там, так и тут, чувствуются ваши намеки, причем приличного размера, на меня..

И это постоянно!

На протяжении 12ти лет!

Хочется спросить, вы только ради меня существуете в этом Мире?

Без мИня нет тИбя?

Так меня не уничтожать нужно пытаться, а Лелеять..

Кто есть вы без мИня по чеснАку от слова чеснАк?