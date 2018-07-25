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§ NG.kz
В Костанайскую область возвращается жара
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33236
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут отмечены постепенным повышением температуры воздуха. Ветер 26 июля будет северо-восточным, 9-14 м/с. 27-28 он сменит направление на северо-западное и при грозах его скорость будет усиливаться до 15-20 м/с.
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§ Козлов я
Re: В Костанайскую область возвращается жара
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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