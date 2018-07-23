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§ NG.kz
Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33235
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, в убийстве 18-летней Дарьи Махортовой подозревается мужчина в возрасте около 20-30 лет, одет в белую футболку и шорты в клетку. Составлен фоторобот предполагаемого преступника.
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§ Vital
Re: Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не плохо. Лишь бы щас люди подключились. Я не думаю что в каждом дворе есть человек с такой прической и в такой одежде.
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§ Медный
Re: Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2410
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.07.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершенно другой фоторобот гуляет по ватсапу
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§ Vital
Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

А уже тут писали что и фио убийцы гуляет. Фейки походу
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§ Victor Yang
Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10799
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Совершенно другой фоторобот гуляет по ватсапу

Не стоит верить социальным сетям - это же любому человеку вот так можно жизнь сломать: не понравился ты соседу - пустили такую вот "новость" с твоим фотороботом.
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