211 Re: Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3242

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 Районники конечно вешают на тех, на кого покажут так называемые стукачи ну очень так скажем много..

Помню на меня табун вешали в Камыстах..

Стукача потом мы с милицией на Рабочей в малосемейке ловили..

Десять фамилий ведь назвал какие знал..

Там много пострадавших было и нас начали камышнинские отрабатывать..

Денег по сто тысяч тогда просили..

Я сразу к Роме..

Полиция или тогда милиция, встречала меня с хлебом солью в Камышном, когда я привез им стукача с братаном и стажером милиции..

Они при нас его начали забивать, мол оговорил хороших людей..

Кстати, сам полковник с Ацтаны ко мне домой приезжал, оказывается перепутал со своим одноклассником моим однофамильцем..

Во была умора еще та..

Да уш..

А ведь жил напротив меня на отделении в детстве..

Я то потом уехал..

Да уш..