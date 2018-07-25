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§ NG.kz
Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33235
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский городской суд присудил мужчине, который провел 17 месяцев и 7 суток под стражей и в местах лишения свободы, миллион тенге в счет возмещения морального вреда.
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§ Vital
Re: Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало. 17 месяцев × на среднию зп 160 000 = 2 720 000. Это только потери за это время. Теперь плюс моральный 1 000 000.
Итого должно быть так:3 720 000.
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§ Сыкымы
Re: Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион...
Сыкымы


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Сообщений: 191
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Скорее всего для расчётов взяли его з/п с последнего места работы. Около 60000 в мес получается. А моральный ущерб у нас не считают за ущерб, выиграл иск - вот и радуйся, вот те и моральное возмещение.
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§ 211
Re: Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Районники конечно вешают на тех, на кого покажут так называемые стукачи ну очень так скажем много..
Помню на меня табун вешали в Камыстах..
Стукача потом мы с милицией на Рабочей в малосемейке ловили..
Десять фамилий ведь назвал какие знал..
Там много пострадавших было и нас начали камышнинские отрабатывать..
Денег по сто тысяч тогда просили..
Я сразу к Роме..
Полиция или тогда милиция, встречала меня с хлебом солью в Камышном, когда я привез им стукача с братаном и стажером милиции..
Они при нас его начали забивать, мол оговорил хороших людей..
Кстати, сам полковник с Ацтаны ко мне домой приезжал, оказывается перепутал со своим одноклассником моим однофамильцем..
Во была умора еще та..
Да уш..
А ведь жил напротив меня на отделении в детстве..
Я то потом уехал..
Да уш..
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§ 211
Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На братана вешали..
В Камышном тогда..
15 дней издевались над ним..
Он только женился, такой слабак был по характеру..
А никого не назвал..
Его в полусмертельном состоянии забрал тогда ветврач оттуда, Уважаемый в области был человек..
Потому милиция братана и отдала..
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§ 211
Оправданный по делу о наркотиках костанаец отсудил миллион тенге у Минфина
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У дядьки по матери, покойного У , Николая, подставу сделали, пропали производители сколько то штук бараны..
Тогда в то время 144 тысячи, это состояние было в 90х..
Камышнинские что делают, он то уже немощный, пишут все на сына, чтобы расчитывался всю жизнь с процентами..
Ну он и бежал, в Россию..
Трое детишек сейчас, получил дом от Путина..
У нас с районниками ну никак..
Это я помню отдельные моменты, а их у каждого деревенского кучи..
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