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§ NG.kz
«Пионерская», следующая - «Жас улан»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие костанайцы и сегодня еще помнят, как весело можно было провести досуг со своими детьми, прокатившись по самой настоящей, но все-таки детской железной дороге в районе городского пляжа. Решение о строительстве детской железной дороги в Костанае приняли ровно 40 лет назад.
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§ 1234
Re: «Пионерская», следующая - «Жас улан»
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 23.07.18 - 18:31
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: «Пионерская», следующая - «Жас улан»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14171
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню я тоже эту ЖД дорогу.Грустный - конец... :-(
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* 211
«Пионерская», следующая - «Жас улан»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то я на ней катался в детстве..
Смутно уже помню..
Но жизнь идет конечно и уже для детишек пошли новые развлечения..
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