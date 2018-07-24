pro100tak Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире. #1





(Пользователи) Сообщений: 108

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 17:23 Такой вопрос возникает при чтении некоторых комментаторов на тех или иных ветках, где затрагивались – обсуждались принятые методы, пути решения существующих проблем. Курсивом – потому что уже в работе, уже исполняются. Поэтому в данном контексте – я не озвучиваю здесь свое мнение, кому оно интересно, тем более, когда поезд ушел. Как правило, я задаю вопросы, совсем редко высказываю суждение, точку зрения. В ответ на просторах НГ мне, или другим форумчанам с похожими вопросами, предъявляют некоторые лица претензии, типа:

- все хорошо, чем недовольны;

- строят - не нравится, не строят - опять не нравится;

- не ошибается тот, кто ничего не делает.

На такого рода претензии ответы, примерно, такие:

разве недовольные? – интересующиеся, почему так, а не эдак;

разве может не нравиться, когда строят? - вопрос же почему здесь и то, а не там и другое.

На последнюю претензию давно, не мной придуманный, вопрос есть. Может, тем, кто делает, постоянно ошибаясь (как дядюшка Поджер?), лучше не делать ничего? Это тоже из разряда силлогизмов. При этом не в утвердительной форме. В виде вопроса - как меньше искать раков по 5 рублей, но вчера?

И еще, если мои вопросы и высказывания на просторах НГ прозвучали, точнее, их расценили как мнение против, тогда опять вопрос у меня на этот счет.

А мнение против – противное мнение? Может ли оно быть полезным или pro100 только противное? Или, все-таки, как рыбий жир? Ужасно противный, но, все же, полезный.