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§ pro100tak
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
pro100tak


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Сообщений: 108
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 24.07.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой вопрос возникает при чтении некоторых комментаторов на тех или иных ветках, где затрагивались – обсуждались принятые методы, пути решения существующих проблем. Курсивом – потому что уже в работе, уже исполняются. Поэтому в данном контексте – я не озвучиваю здесь свое мнение, кому оно интересно, тем более, когда поезд ушел. Как правило, я задаю вопросы, совсем редко высказываю суждение, точку зрения. В ответ на просторах НГ мне, или другим форумчанам с похожими вопросами, предъявляют некоторые лица претензии, типа:
- все хорошо, чем недовольны;
- строят - не нравится, не строят - опять не нравится;
- не ошибается тот, кто ничего не делает.
На такого рода претензии ответы, примерно, такие:
разве недовольные? – интересующиеся, почему так, а не эдак;
разве может не нравиться, когда строят? - вопрос же почему здесь и то, а не там и другое.
На последнюю претензию давно, не мной придуманный, вопрос есть. Может, тем, кто делает, постоянно ошибаясь (как дядюшка Поджер?), лучше не делать ничего? Это тоже из разряда силлогизмов. При этом не в утвердительной форме. В виде вопроса - как меньше искать раков по 5 рублей, но вчера?
И еще, если мои вопросы и высказывания на просторах НГ прозвучали, точнее, их расценили как мнение против, тогда опять вопрос у меня на этот счет.
А мнение против – противное мнение? Может ли оно быть полезным или pro100 только противное? Или, все-таки, как рыбий жир? Ужасно противный, но, все же, полезный.
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§ Обликоморале
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5639
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Ужасно противный

Поэтому и полезный.
В диалоге рождается истина.
...не всегда, однако. :lol:
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§ Сыкымы
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.07.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В диалоге

А где диалог-то? Обсуждение статей превратилось в театр одного актёришки. Тут истины х**н дождёшься. Как говорят: "Есть 2 мнения: одно - моё, другое - неправильное!". На 1 коммент по теме 5 комментов срача, который уже читать противно. Весь форум - один сплошной флуд.
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§ drakon
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14171
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как говорят: "Есть 2 мнения: одно - моё, другое - неправильное!".

Это слова И.В.т Сталина... 8-)
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§ Обликоморале
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5639
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
На 1 коммент по теме 5 комментов срача, который уже читать противно.

Ну мну об этом давно твердит. Любят у нас особо животрепещущие темы забалтывать. :lol:
Цитата:
Сыкымы:
Весь форум - один сплошной флуд.

И это верно. При Стали...ой, Нургельды, такого не было.
Цитата:
drakon:
Это слова И.В.т Сталина

Цитата:
"Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность."
В.И.Ленин.
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* 211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.07.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен тут с кучкой, действительно противно смотреть, как она жалуется опять на меня во всех ветках, включая вопросы и жалобы к администрации..
Эх вы..
Хорошо в жЫзни с вами не сталкиваюсь и даже не здороваюсь..
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