Добринцофф Re: Семь начальников поездов понизили до проводников из-за... #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6127

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:46 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31783 Данияр Нурмагамбетов ответил, что проблему с безбилетниками и перекупщиками можно решить, если бы госорганы сократили количество бронируемых мест в поездах. Источник:



так как количество забронированных билетов в день достигает 1500-1700 штук по всей стране. 80% из них остаются неиспользованными и освобождаются за несколько часов до отправки.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31783?1532446896

Я ничего не пойму , каких перекупщиках идёт речь?Разве билеты не именные?

Это как я выкуплю вагон на свою фамилию,а потом кому продавать буду?

Если в этой схем е участвуют проводники и начальники поездов то надо наказвать людей и наводить порядок.

Кстати о какой брони идёт речь?Там без оплаты нет никакой брони.