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≡ Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 июля, проблема обсуждалась на аппаратном совещании в облакимате. На эту дату долги потребителей всем поставщикам коммунальных услуг составили 667 млн тенге - на 190 млн тенге больше, чем в прошлом году.
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10798
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
окромя коммуналки, питания и одежды, присутствует куча других расходов.

Коммуналка и питание - регулярные ежемесячные расходы. Одежда - ежеквартальные (особенно детская). Остальное, думаю, реже.
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§ Солнышко
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 25.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
так как окромя коммуналки, питания и одежды, присутствует куча других расходов

У нас пенсионеры по 80 000 - 100000 получают,при этом не тратят ежедневно на проезд до работы,еду на работе. Если дома сидишь, то на еду намного меньше тратится. Всегда есть возможность выбрать где купить продукты, или даже вырастить на даче или там в огороде. Стоимость кастрюли борща дома равна стоимости одного бизнес-ланча. А работающий человек еле приползает до дому, и сил хватает только пачку пельменей в кастрюлю закинуть. Как в таком случае прожить на 45000 - 100000 в месяц непонятно. А если еще и квартира съёмная, вообще кошмар. Потом удивляемся, что у нас молодые работающие люди на воровство идут.
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§ Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Остальное, думаю, реже.

Авто, кредиты-ну никак не реже)))
Цитата:
Солнышко:
Как в таком случае прожить на 45000 - 100000 в месяц непонятно.

Мне тоже, но ведь как то выживают.
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10798
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Авто, кредиты

Ну, это не самое необходимое.
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§ Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, это не самое необходимое.

Но востребованное. 8-)
Где то читал, что в Казахстане 90% населения в кредитах.
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