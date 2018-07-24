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§ NG.kz
Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники АО "Пассажирские перевозки" в 2018 году провели 5000 проверок, охвативших каждый четвёртый поезд в стране, и выявили 335 фактов безбилетного провоза пассажиров.
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§ Vradon
Re: Семь начальников поездов понизили до проводников из-за...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 24.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палка о двух концах получается - бронь на то и бронь, что человек рассчитывает на билет, но и передумать можно в любой момент.
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§ 211
Re: Семь начальников поездов понизили до проводников из-за...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вагоны то выставили какие на картинке..
Наверно в Америке так..
Что что, но в той же России проводнику бесплатно в любом маршруте предоставляется проехать например с Тюмени до Москвы, отработать и поехать домой..
У нас как то не так..
Да и не проводники виноваты в безбилетниках, за что их увольнять то..
Виноваты новоявленные хозяева, которые скупятся купить новые недостающие вагоны..
В первую очередь у них нужно изымать и конфисковывать составы..
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§ сайлау курманов
Re: Семь начальников поездов понизили до проводников из-за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему проводник не может законно обилетить пассажира , я помню где то я уже видывал что проводник выдавал билеты
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§ elektron
Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я помню где то я уже видывал что проводник выдавал билеты

При совке вроде было. Но можно было и так договориться. Главное на кассе - мест нет. А проводники находили.))
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§ Добринцофф
Re: Семь начальников поездов понизили до проводников из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6127
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Данияр Нурмагамбетов ответил, что проблему с безбилетниками и перекупщиками можно решить, если бы госорганы сократили количество бронируемых мест в поездах. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31783


так как количество забронированных билетов в день достигает 1500-1700 штук по всей стране. 80% из них остаются неиспользованными и освобождаются за несколько часов до отправки.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31783?1532446896
Я ничего не пойму , каких перекупщиках идёт речь?Разве билеты не именные?
Это как я выкуплю вагон на свою фамилию,а потом кому продавать буду?
Если в этой схем е участвуют проводники и начальники поездов то надо наказвать людей и наводить порядок.
Кстати о какой брони идёт речь?Там без оплаты нет никакой брони.
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§ Медный
Семь начальников поездов понизили до проводников из-за безбилетников в вагонах
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2409
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

в электричках такое есть, у нас не ездил, но в России точно есть :-)

А тема безбилетников распространена у нас на южных направлениях... сидят в проходе как в маршрутке :lol:
ну а так не заметно, наверное на пустых местах в купе катаются

[Исправлено: Медный, 25.07.2018 - 12:02]
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