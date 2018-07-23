Цитата: Обликоморале:

так как окромя коммуналки, питания и одежды, присутствует куча других расходов

У нас пенсионеры по 80 000 - 100000 получают,при этом не тратят ежедневно на проезд до работы,еду на работе. Если дома сидишь, то на еду намного меньше тратится. Всегда есть возможность выбрать где купить продукты, или даже вырастить на даче или там в огороде. Стоимость кастрюли борща дома равна стоимости одного бизнес-ланча. А работающий человек еле приползает до дому, и сил хватает только пачку пельменей в кастрюлю закинуть. Как в таком случае прожить на 45000 - 100000 в месяц непонятно. А если еще и квартира съёмная, вообще кошмар. Потом удивляемся, что у нас молодые работающие люди на воровство идут.