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Куратор темы: Обликоморале
§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5897
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Незнаю новое или старое. Я в первой вижу:)))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я в первой вижу:

Схожу тоже погляжу. 8-)
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§ Victor Yang
Антифлуд для адекватныхъ.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10798
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю новое или старое. Я в первой вижу

Это же СМК! Троллинг - не больше.
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Страница 16 из 16«1...141516
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