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§ NG.kz
Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое направление работы задал сегодня, 23 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. На аппаратном совещании в облакимате обсуждали проблемы дошкольного образования.
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§ Trueman4400
Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, надо посмотреть, где есть пустующие здания, которые никогда детсадами не были, и изучить, можно ли их приспособить под нужды дошкольного образования.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31766

Если изучить эту проблему таки можно ее и снять
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§ 1234
Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 23.07.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А некий К, который в 90_е лихо распродавал гос.имущество - в том числе и детсады,
уютно поживает на пенсию депутата парламента!
Хотя в Сев. Казахстанской области, детские дошкольные учреждения были просто -
законсервированы! А ныче, после косметического ремонта, продолжают работать в прежнем качестве, т.е. - детсадами. :-P
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§ Обликоморале
Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5000 детей...много или мало?
Это как минимум 30-40 садиков еще надо.
И на сколько при уплотнении добавиться мест?
Одни вопросы, на которые ответа нет.
Печальненько...
А ведь недавно только форумчане озвучивали эту тему и некто явно заявляли, что садики не главное...что это не проблема и так далее... :-x
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§ Lamka
Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 24.07.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все просто, рассмотрим, как пример, младшую группу, куда детей только набирают (от 2х лет). Стоишь в очереди на 3 садика.

Взяли первые 20-25 человек. Распределили через гороно. Далее Директор/заведующая садика обзванивает тех, кто не явился в сроки (например ходят уже в частный садик, уехали в Россию на ПМЖ и др.проблемы). Выясняется, что реально в садик идёт 12-13 человек. Директор передаёт список в гороно.

Теперь сотрудник гороно делает выгрузку с базы егов.кз и добирает ещё 12-13 человек и отправляет их в садик для обзвона Директором садика. И так по кругу.

Где сбой системы?
- Директор в отпуске
- сотрудник гороно в отпуске
- Директор или сотрудник оперативно не передают списки друг другу.
- родители со списка идут со скоростью улитки.
- на распределение, откровенно говоря, июнь - июль - август.


Своя история.
Очередь на 3 садика. Замерла сразу после распределения в июне не двигается... Середина июля идём в гороно. Мест нет. Всех распределили.
Идём в КАЖДЫЙ сад и выясняем у Директора садика, что из 20 мест пойдут 8 человек. Второй Директор говорит из 20 только 12 человек, а списки уже передали в гороно. То есть директора садиков отработали списки и сами вроде как заинтересованы в полной группе. Идёмто же день назад в гороно. Сотрудник гороно утверждает, что вот-вот как раз сегодня отправит доп.списки в садики. На вопрос, что мешало это сделать вчера-позавчера-на прошлой неделе, в ответ молчит. Но говорит что вот прямо сейчас и сегодня отправит.
Очередь замерла, вопрос не решается...


Вопросы коррупции:
- тянется время до августа, как справится не знаю, тяжело отследить, кто "тянет кота за хвост".
- электронная очередь (бла-бла-бла). Видит её реальной ТОЛЬКО сотрудник гороно, когда делает выгрузку. А надо, чтобы списки на всех 2000 человек висели открыто. Как пример открыть список не весь (типа личные данные и бла-бла-бла), а 2-3 буквы фамилии и инициалы и 3-4 цифры с ИИН. И всё... Все прозрачно все и всё видят. Если проходит "бюджетник", то легко отследить за взятку попал или по распределению по льготе.
- ещё... Что за бредовая очередь общая. 3 садика. Значит 3 очереди и в каждый своя и с мониторингом места в ней. Какой смысл видеть, что вы 700й в общей очереди. Лучше видеть в 4й садик вы 120й, в 8й садик вы 45й и в 16й вы 70й в очереди. Какой прок от этой системы сейчас... Её нет.
- вопрос когда весь список видит только сотрудник гороно тоже вызывает вопросы...

И думаю все, кто сталкивался с системой и выяснял, что и как. Задумывался точно также как и любой другой родитель.

Кстати забавная ситуация. В садиках появилось больше групп с государственным языком обучения, только почему там русские фамилии. Выяснил. Чтобы подправить статистику просто из русской группы делаем казахскую, просто её переименовав. Когда родители, как пример 2 года назад подавали своего ребенка на распределение в садик, группы были, но 2 года прошло и стало на 1 группу меньше. Думать об этом не надо даже просто посмотрите списки групп перед гороно с государственным языком обучения в некоторых садиках. В этом пункте может я и ошибаюсь пусть меня подправить или объяснят сей феномен с группами.

Отдельно извините если написал организацию, которая занимается распределением не верно. Возможен не гороно, а как то по другому. Тут заранее извиняюсь.

P.S.: Хейтеры в топку. Подкипело просто... Всем добра.
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§ Змея Подколодная
Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И думаю все, кто сталкивался с системой и выяснял, что и как. Задумывался точно также как и любой другой родитель.

Энное количество детей на госзаказе. Май месяц, выпускает сад две группы, опять же энное количество детей. Такое же количество детей должны набрать. Образование дает список детей, сотрудники сада обзванивают, приглашают в сад. Кто с направлением пришел, тот молодец. Образование выдаст направлений столько, сколько сад выпустил детей. И опять до мая месяца это же энное число детей, согласно договора.
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§ pro100tak
Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 24.07.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ведь недавно только форумчане озвучивали эту тему и некто явно заявляли, что садики не главное...что это не проблема и так далее..

Было на ветке про Ледовый дворец http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31571.
Здесь "С начала года за счет привлеченных средств, в рамках государственно-частного партнерства, уже создано 505 новых мест. - Но дальше мы активно набирать проекты ГЧП не можем - начнутся проблемы у местных бюджетов,...". Может, к обсуждению вопроса про места в садиках имеет отношение ветка про Ледовый дворец? Хотя тогда не совсем логично звучит ссылка на приостановление ГЧП. А как тогда Ледовый по ГЧП? Или дворец успел проскочить, а садики уже нет? Или надо со строительством дворца поторопиться, чтобы было что показать в следующем году, когда с визитом...? Кучу садиков не сможем же показать?
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§ 211
Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато частных садиков полно..
Наш в такой ходил..
Но обдирают конечно несколько больше..
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§ Обликоморале
Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зато частных садиков полно..

В хорошие, также практически очереди..
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