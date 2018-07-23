Lamka Re: Резервные площади для увеличения количества детсадовских... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 296

Регистрация: 28.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:46 Все просто, рассмотрим, как пример, младшую группу, куда детей только набирают (от 2х лет). Стоишь в очереди на 3 садика.



Взяли первые 20-25 человек. Распределили через гороно. Далее Директор/заведующая садика обзванивает тех, кто не явился в сроки (например ходят уже в частный садик, уехали в Россию на ПМЖ и др.проблемы). Выясняется, что реально в садик идёт 12-13 человек. Директор передаёт список в гороно.



Теперь сотрудник гороно делает выгрузку с базы егов.кз и добирает ещё 12-13 человек и отправляет их в садик для обзвона Директором садика. И так по кругу.



Где сбой системы?

- Директор в отпуске

- сотрудник гороно в отпуске

- Директор или сотрудник оперативно не передают списки друг другу.

- родители со списка идут со скоростью улитки.

- на распределение, откровенно говоря, июнь - июль - август.





Своя история.

Очередь на 3 садика. Замерла сразу после распределения в июне не двигается... Середина июля идём в гороно. Мест нет. Всех распределили.

Идём в КАЖДЫЙ сад и выясняем у Директора садика, что из 20 мест пойдут 8 человек. Второй Директор говорит из 20 только 12 человек, а списки уже передали в гороно. То есть директора садиков отработали списки и сами вроде как заинтересованы в полной группе. Идёмто же день назад в гороно. Сотрудник гороно утверждает, что вот-вот как раз сегодня отправит доп.списки в садики. На вопрос, что мешало это сделать вчера-позавчера-на прошлой неделе, в ответ молчит. Но говорит что вот прямо сейчас и сегодня отправит.

Очередь замерла, вопрос не решается...





Вопросы коррупции:

- тянется время до августа, как справится не знаю, тяжело отследить, кто "тянет кота за хвост".

- электронная очередь (бла-бла-бла). Видит её реальной ТОЛЬКО сотрудник гороно, когда делает выгрузку. А надо, чтобы списки на всех 2000 человек висели открыто. Как пример открыть список не весь (типа личные данные и бла-бла-бла), а 2-3 буквы фамилии и инициалы и 3-4 цифры с ИИН. И всё... Все прозрачно все и всё видят. Если проходит "бюджетник", то легко отследить за взятку попал или по распределению по льготе.

- ещё... Что за бредовая очередь общая. 3 садика. Значит 3 очереди и в каждый своя и с мониторингом места в ней. Какой смысл видеть, что вы 700й в общей очереди. Лучше видеть в 4й садик вы 120й, в 8й садик вы 45й и в 16й вы 70й в очереди. Какой прок от этой системы сейчас... Её нет.

- вопрос когда весь список видит только сотрудник гороно тоже вызывает вопросы...



И думаю все, кто сталкивался с системой и выяснял, что и как. Задумывался точно также как и любой другой родитель.



Кстати забавная ситуация. В садиках появилось больше групп с государственным языком обучения, только почему там русские фамилии. Выяснил. Чтобы подправить статистику просто из русской группы делаем казахскую, просто её переименовав. Когда родители, как пример 2 года назад подавали своего ребенка на распределение в садик, группы были, но 2 года прошло и стало на 1 группу меньше. Думать об этом не надо даже просто посмотрите списки групп перед гороно с государственным языком обучения в некоторых садиках. В этом пункте может я и ошибаюсь пусть меня подправить или объяснят сей феномен с группами.



Отдельно извините если написал организацию, которая занимается распределением не верно. Возможен не гороно, а как то по другому. Тут заранее извиняюсь.



P.S.: Хейтеры в топку. Подкипело просто... Всем добра.