/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 июля, проблема обсуждалась на аппаратном совещании в облакимате. На эту дату долги потребителей всем поставщикам коммунальных услуг составили 667 млн тенге - на 190 млн тенге больше, чем в прошлом году.
Читать новость

§ Vital
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5894
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсчетал щас свою. 5% получилось от зарплаты. Меня комуналка не когда и не напрягала. Ну правда у меня не живкт как у Марикело 20 человек в квартире))) :lol:
Профайл

§ elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Опять засланные казачки тему раздувают. Что за бред вы несёте? Это же нелогично. Если смотреть на опыт западных стран ( а мы же обожаем смотреть на их опыт) неплательщиков выселяет в три счета, а у нас почему церемонятся? Мы же хотим жить как в Европе, так давайте уж полностью перенимать опыт - не платят - выселяйте на улицу!


Что то команду "фас" напоминает. А так для сведения. Не скажу по всей Европе. Но в германии например права квартиросъёмщиков сильно защищены. Просто не платить коммуналку, не выселят. Просто отключат. Что бы выселили, квартира должна быть съёмной (из частной вообще не выкинут, если выплачена нет доп. нагрузки, типа платежей за дом престарелых, в общем за редким исключением) и долги не по неоплате коммуналки, а за съём квартиры должны превышать минимум три месяца задолженности. Потом никто и никогда не придёт спиливать трубы или батареи отопления или снимать двери. полиция есть в помощь. Максимум, придут приставы, для описания имущества в счёт погашения долгов. Потом описать не имеют права, телевизор (один телек имеет право должник иметь), компьютер (если он нужен для работы и имеется доход, хоть какой никакой) и машину до 5000 евро (средство передвижения для поиска дохода), стиралку, холодильник и пр. личные вещи. К описи причисляется только роскошь и излишества - средства не первой необходимости) Потом производится процедура банкротства. И вуа ля стоимость перенимает государство, или заставляют переселиться в более дешёвую квартиру. Вот это ценности цивилизации и права человека. А не ваше. Работать надо. Конечно надо, но не всегда и у всех получается.

[Исправлено: elektron, 24.07.2018 - 17:20]
Профайл

§ Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Более менее доходчиво, это я про тебя.
Квартиру я не снимаю, поэтому не знаю, как там оно))
просто в среднем двушки от 20000 до 30000 коммуналка...трешки от 25000 до 40000 и даже выше ..
а вот з\п разные..У Витала вон 5% всего от з\п.
Профайл

§ elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
от 20000 до 30000 коммуналка...трешки от 25000 до 40000 и даже выше ..а вот з\п разные..У Витала вон 5% всего от з\п.

Если это только коммуналка, тогда Vital правильно зарабатывает.
Вот когда каждый будет так зарабатывать, тогда можно будет и про европейские ценности говорить ;-)
или может доходы "некоторых руководящих "составов" с их бухгалтерами и ведущими ИТР проверить. Может тоже поможет? да и Аким удивляться не будет 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что то команду "фас" напоминает

ша моролфаги могут прийти и мозг попытаться тебе вынести.
которые это из грамотеев... :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сколько % у вас составляет коммуналка от средне

Неважно сколько процентов она составляет. Важно то как можно жить на остаток.
Профайл

§ elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неважно сколько процентов она составляет. Важно то как можно жить на остаток.

Ну я вроде привёл пример, что как немцы говорят (не коммуналка а квартира с коммуналкой) должна стоить 1/3 от дохода, хотя некоторые примеры показывают, что до 1/2 бывает уходит). То есть как минимум половины зп. должно хватать. Это по Критериям евро пропагандирующих конечно. Остаётся только определится, ;-) И про поддержку государства не забыть, для малоимущих.
Профайл

§ elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.07.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И считаю, было бы больше пользы. Стране с нефте -газо добычей, урана, полезных ископаемых. Создать систему поддержки малоимущих или с не достаточным заработком, семей. Глядишь и криминалистическая обстановка изменится.
Профайл

§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну я вроде привёл пример, что как немцы говорят (не коммуналка а квартира с коммуналкой) должна стоить 1/3 от дохода,

А я про другое : если при зарплате 45000 отдавать 15000 за квартиру с коммуналкой - на 30000 в месяц всё равно не проживёшь нормально.
Профайл

§ Сыкымы
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.07.18 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
или с не достаточным заработком, семей

Уже "создали". Аж на 90% подоходный снизили, теперь прям разбогатеют... На 2325т максимум, ну это не так важно, главное - заботу проявили.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 1
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх