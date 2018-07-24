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≡ Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 20 июля, в 22 часа 16 минут, от оператора «102» ЦОУ УВД Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины, - сообщила сегодня пресс-служба ДВД.
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§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


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Сообщений: 40
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Почему дело по Убийству направляется сперва к сержанту или к старшине

Первоначально на все сообщения, в том числе и на окурки, пьяных и т.д., выезжают сотрудники патрульной полиции. В случае подтверждения информации о преступлении направляется следственно-оперативная группа.
Цитата:
211:
У этого старшины или сержанта, есть соответствующее детективное образование

А детективный опыт приобретается в западных странах и в сериалах по телевизору. Ликбез закончен. Всем спасибо.
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§ Victor Yang
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
В Большом Энциклопедическом словаре

У нас судят по УК, а не по БЭС. Я привёл цитату именно из УК.
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§ Victor Yang
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 07:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Да неужели трудно помочь

Ты знаешь в каком физическом состоянии был свидетель? Сколько у него детей на иждивении? Какое было соотношение комплекций преступника и свидетеля? Что было у преступника в кармане? Недавно один молодой талантливый парень, гордость Казахстана, вмешался самостоятельно за СВОЁ имущество. Как результат - вся страна скорбит. Свидетель сделал всё правильно - вызвал полицию.
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