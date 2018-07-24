Цитата: 211:

Почему дело по Убийству направляется сперва к сержанту или к старшине

Первоначально на все сообщения, в том числе и на окурки, пьяных и т.д., выезжают сотрудники патрульной полиции. В случае подтверждения информации о преступлении направляется следственно-оперативная группа.

Цитата: 211:

У этого старшины или сержанта, есть соответствующее детективное образование

А детективный опыт приобретается в западных странах и в сериалах по телевизору. Ликбез закончен. Всем спасибо.