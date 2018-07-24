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≡ Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ с 23 июля этого года официально уволен со своей должности. Поводом стало письмо департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.
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§ Ваш земляк
Re: Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная...
Ваш земляк


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Сообщений: 1862
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.18 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шрайбикус и здесь пытается что-то там вякать про то, как его "уважали"?! А чего фотку не вставишь, как шнырил?
Ну а по теме - пауки в банке начинают жрать друг друга?
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