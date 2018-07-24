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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилли тебя Шуриком называет и я по привычке... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и я по привычке...


я так и подумал.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Греция - горит. У нас около часа дня было-

вот. Такого за мои тут 18 лет,ещё небыло.
После обеда на улицу даже - не выходил... 8-) :-o
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно южные люди с собой принесли такую погоду..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сейчас нормально.
Встречаю своих с деревеньки, она за охраняемым мостом..
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вот. Такого за мои тут 18 лет,ещё небыло.

Да уж, как в Казахстане ;-) Это ещё только начало, к выходным самый пик обещают.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.18 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
она за охраняемым мостом..

Это где такой,охраняемый мост?... :-o
При мне таких вроде небыло... 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наверно южные люди с собой принесли такую погоду..

Мульти-культи и толерантность,понимаешь?... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это ещё только начало, к выходным самый пик обещают.

Представляю,мои Россияне сейчас в Гамбурге,надо - позвонить... :cry:
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