211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13156





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3231

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:59 Конечно, легко вы сейчас смеетесь над туберкулезом, болезнью Бедных..

Истощенных и с плохим иммунитетом..

Смеялись и тогда..

Вы жили хорошо, когда то, смеялись от хорошей жизни над нами..

Сейчас вы живете хуже, я по сравнению с тем что жил, миллионером стал..

Теперь вы смеетесь скорее от какой то обиды, зависти, что вы не сиогли, а какой то несчастный туберкулезник смог..

Да уш..

В чем ваша жизнь вообще заключается?

В смехе Безумства над несчастными, которым вы с высоким видом и статусом иногда подаете?

Именно потому я стараюсь не подавать просящим милостыню..

Именно потому..

Хотя могу и мне порой их жаль..

Но в жизни я никогда не просил..

Не верил и не боялся..

Хотя да, боялся, чего греза таить..