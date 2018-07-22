211 В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3231

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:04 Цитата: bgb:

своей "мечте" доберись до владика. оттуда рукой подать.

Боюсь автоворов..

И гаишников..

Думал путь на поезде есть, тем более у меня во Владике знакомый живет, правда работает в Англии, зовет туда, не знаю, раньше думал поеду, а сейчас уже как бы не до этого что ли..

А там да, до Японии наверно само то, на лодке то..

Или на катере для беженцев..