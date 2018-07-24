Змея Подколодная Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 494

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:27 А что они должны были сделать? Выехали, драки нет, беспорядков нет. Когда полиция приезжает на драку (как пример), если все разбежались, наряд же не ищет их по дворам, при условии, что все спокойно. Тут аналогично получилось. Сейчас обвинят этих сержантов, а не систему, народу же надо чем то (или кем то) зашорить глаза. У меня больше вопросов к свидетелю, если ты видел, что он ее столкнул (то есть там была не простая пощечина или тычок , что со стороны бы походило на семейные разборки к примеру) почему не дождался полиции? Почему внимание не привлек,там такой поток машин. Ну как то крикнул бы с моста, спугнул бы его.