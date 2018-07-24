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≡ Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкцию на арест двух полицейских Костанайского РОВД - Алмата Ермаканова и Руслана Рыжевова - Костанайский районный суд в Затобольске рассмотрел сегодня, 24 июля. Эту информацию «НГ» подтвердили в канцелярии районного суда.
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* drakon
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дежурного РОВД - туда же.
Начальника и замов - в таксисты.
Или на - складскую... :-o
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§ Vital
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где убийца?
Походу весяк?
Собирайтесь в ночной клуб. Морды по пьяне друг другу бить. У вас это лучше получается.
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§ 211
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть что то там делается..
Но какой ценой..
Сколько должно погибнуть народа, чтобы до нашей полиции что то дошло..
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§ Обликоморале
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верное решение.
Только что бы его приняли, должна была произойти трагедия.
А сколько еще есть случаев, когда полиция подобным образом игнорирует звонки, заявления?
Думаю, не мало. Так как не раз приходилось это слышать от знакомых, друзей и просто людей в беседе.
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§ Змея Подколодная
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что они должны были сделать? Выехали, драки нет, беспорядков нет. Когда полиция приезжает на драку (как пример), если все разбежались, наряд же не ищет их по дворам, при условии, что все спокойно. Тут аналогично получилось. Сейчас обвинят этих сержантов, а не систему, народу же надо чем то (или кем то) зашорить глаза. У меня больше вопросов к свидетелю, если ты видел, что он ее столкнул (то есть там была не простая пощечина или тычок , что со стороны бы походило на семейные разборки к примеру) почему не дождался полиции? Почему внимание не привлек,там такой поток машин. Ну как то крикнул бы с моста, спугнул бы его.
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§ Vital
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5893
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

К свидетелю тоже тыща вопросов. Не стал бы он просто так звонить видя легкую сору. Значит он видел что то плохое, не стандартную драку, борьбу. Он же потом и показал место где лежит девушка. Очень страный тип...
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§ Обликоморале
Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на Дарью Махортову, арестовал суд
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ну духу у человека не хватило. Побоялся.
Он хоть проявил гражданскую сознательность и позвонил.
А некоторые бы вообще прошли мимо, как будто ничего не случилось.
Общество у нас понимаете ли такое. Моя хата с краю, ничего не вижу, не знаю.
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§ сайлау курманов
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесконца собака лаяла , я так же бесконца выбегал на второй этаж на лоджию чтоб посмотреть кого леший принес , и на третий раз увидел молодого человека бесцельно бродившего по улице. Тогда я вышел во двор и окликнул бродягу. Им оказался детдомовский выпускник Баженов Максим . В беседе выяснил , с работы уволили, фирма Раумена понизила грузчика до дворника , что задела по самолюбию Максима , который бросил работу и просто ушел домой . Тут постучались к нему акиматовские требуя оплатить задолженность по арендному жилью. Дали трое суток на сборы вещей в случае игнора их требования. Выхода нет , как идти и что-нибудь скомуниздить.
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§ Сыкымы
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
Сыкымы


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Сообщений: 186
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Выхода нет , как идти и что-нибудь скомуниздить.

Другую работу найти никак? Обязательно идти комуниздить? И самолюбие позволяет? За месяц просрочки никто не придёт, раз пришли - значит задолжал прилично.
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§ Сыкымы
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.07.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где убийца?

Так это только в кино быстро находят. Если бы сразу отреагировали, глядишь - жива была бы и супостата поймали бы. А так.. Одежду выкинул, волосы сбрил и к родственникам в деревню или ещё куда подальше. Если ранее не судим - опечатков в базе нет, ну группу крови определят, образец ДНК. Одна надёжа на фоторобот, мож кто своего соседа по нему признает...
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§ bgb
Re: Полицейских, не отреагировавших на сообщение о нападении на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3884
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.07.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в соцсетях уже и фото и фио убивца распространяются...
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