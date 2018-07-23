Цитата: Trueman4400:

Опять засланные казачки тему раздувают. Что за бред вы несёте? Это же нелогично. Если смотреть на опыт западных стран ( а мы же обожаем смотреть на их опыт) неплательщиков выселяет в три счета, а у нас почему церемонятся? Мы же хотим жить как в Европе, так давайте уж полностью перенимать опыт - не платят - выселяйте на улицу!



Что то команду "фас" напоминает. А так для сведения. Не скажу по всей Европе. Но в германии например права квартиросъёмщиков сильно защищены. Просто не платить коммуналку, не выселят. Просто отключат. Что бы выселили, квартира должна быть съёмной (из частной вообще не выкинут, если выплачена нет доп. нагрузки, типа платежей за дом престарелых, в общем за редким исключением) и долги не по неоплате коммуналки, а за съём квартиры должны превышать минимум три месяца задолженности. Потом никто и никогда не придёт спиливать трубы или батареи отопления или снимать двери. полиция есть в помощь. Максимум, придут приставы, для описания имущества в счёт погашения долгов. Потом описать не имеют права, телевизор (один телек имеет право должник иметь), компьютер (если он нужен для работы и имеется доход, хоть какой никакой) и машину до 5000 евро (средство передвижения для поиска дохода), стиралку, холодильник и пр. личные вещи. К описи причисляется только роскошь и излишества - средства не первой необходимости) Потом производится процедура банкротства. И вуа ля стоимость перенимает государство, или заставляют переселиться в более дешёвую квартиру. Вот это ценности цивилизации и права человека. А не ваше. Работать надо. Конечно надо, но не всегда и у всех получается.



[Исправлено: elektron, 24.07.2018 - 17:20]