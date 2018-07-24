Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.18 - 17:34
- 20 июля, в 22 часа 16 минут, от оператора «102» ЦОУ УВД Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины, - сообщила сегодня пресс-служба ДВД. Читать новость
Ведь проходившие мимо видели момент нападения, почему не вмешались? Если не хотели вмешиваться, то хотя бы крикнули полиция едет! Может и спугнули бы преступника! Позвали бы на помощь кого угодно, нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.
Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787#773076 Когда приехала полиция девочка уже была убита эти зверем. А спасти ее можно было. Обидно, жалко, не понятно. Ладно бы кражу увидели, бог с ним, пусть бы крали дальше, а тут ясно же было, что ничем хорошим это не закончится. А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.
Trueman4400: А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.
Она относится только к оставлению в опасности немощных: Цитата:
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние Подробнее: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/119.htm
Человек не обязан рисковать своей жизнью, ведь не факт, что не было бы двух погибших, попытайся он помочь.
А почему нет? Почему мы очерствели и начинаем приходить в себя, когда трагедия случается, тогда сожалеем, высказываемся по поводу кто виноват. А виноваты все мы с вами, равнодушием, проходим мимо чужой беды. Не должно так быть. От этого зависит, как в данном случае, чья то жизнь.
Trueman4400: нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.
Согласно Конституции, все равны перед законом. Почему тогда не привлекают к ответственности лиц, оставивших в опасности потерпевшую? Почему они, если вызвали полицию, не дождались ее приезда, не оказали помощь?
Она относится только к оставлению в опасности немощных:
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787 В Большом Энциклопедическом словаре дается следующее определение: преступление, заключающееся в неоказании необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Эта статья касается не только немощных. При ДТП есть ответственность, когда так оставляют без помощи.
На васапе бред какой то ходит. Только что пришел. Люди вы че гоните. Парень какой то рассказывает что убийца ее оттащил к весту там в подвале надругался очень жеско а потом отащил обратно в обочину. Муть какая то. Народ вы хоть думайти че говорите
Вот так работали работали, штрафовали за окурки и семочки во дворе, как их учили, как наставляли согласно Закону.. И уже раз, и другая жизнь, другая судьба.. А вот тут уже к более вышестоящим органам.. У этого старшины или сержанта, есть соответствующее детективное образование, какой то положительный опыт в таких делах? Или просто тупо откуда то пасанов малолеток набрали и посадили работать сотрудниками полиции? Почему дело по Убийству направляется сперва к сержанту или к старшине, а каким то Одиночным пикетом занимается сам Генерал?
С Викторией Ганей точно так же было.. Отправили сержантов и рядовых без соответствующего на то образования, просто тупо ходить вокруг Рудного.. Все знаем что из этого вышло, не нашли.. Но когда украли Часы у того, кого не скажу, так поймать преступника было делом чести самых профессиональных криминалистов не города, а всей Республики.. Наняли даже европейское детективное агенство, заплатив ему 40 тысяч баксов.. На 6 миллионов евро коллекция, что нам эти 40 штук..
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