Victor Yang Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10789

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:44 Цитата: Trueman4400:

А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.

Она относится только к оставлению в опасности немощных:

Цитата: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/119.htm Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние Подробнее:

Человек не обязан рисковать своей жизнью, ведь не факт, что не было бы двух погибших, попытайся он помочь.