Сержант Рипли Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги #30





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Регистрация: 07.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата: alex_60:смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера, одни и те же.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35052&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера, одни и те же.Источник:

Ну если работу на двух работах называют отдыхом, то я ничего вообще не понимаю в этой жизни.



Цитата: Victor Yang:Только вот работать приходится по 72 часа в неделю вместо положенных 40.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35052&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Только вот работать приходится по 72 часа в неделю вместо положенных 40.Источник:



Ну а что думаешь, в той же Европе все под зонтиком лежат? Тоже пашут и не охают - вот мол за дом так дорого платить.