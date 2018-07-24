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≡ Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 20 июля, в 22 часа 16 минут, от оператора «102» ЦОУ УВД Костаная полицейские получили сообщение о том, что на трассе Костанай-Затобольск неустановленный мужчина применяет насилие в отношении женщины, - сообщила сегодня пресс-служба ДВД.
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§ Trueman4400
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Trueman4400


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Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь проходившие мимо видели момент нападения, почему не вмешались? Если не хотели вмешиваться, то хотя бы крикнули полиция едет! Может и спугнули бы преступника! Позвали бы на помощь кого угодно, нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.
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§ Trueman4400
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехав на место происшествия, они не осмотрели тщательно близлежащие к дороге лесопосадки, где в это время находилось тело потерпевшей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787#773076
Когда приехала полиция девочка уже была убита эти зверем. А спасти ее можно было. Обидно, жалко, не понятно. Ладно бы кражу увидели, бог с ним, пусть бы крали дальше, а тут ясно же было, что ничем хорошим это не закончится. А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.
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§ Сергей_я
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2517
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.

Да давно уже нет такого.
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§ Victor Yang
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
А как же оставление в опасности, насколько знаю, тоже уголовная статья.

Она относится только к оставлению в опасности немощных:
Цитата:
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние Подробнее: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/119.htm

Человек не обязан рисковать своей жизнью, ведь не факт, что не было бы двух погибших, попытайся он помочь.
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§ Сержант Рипли
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Сержант Рипли


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Сообщений: 8
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 24.07.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да давно уже нет такого.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787

А почему нет? Почему мы очерствели и начинаем приходить в себя, когда трагедия случается, тогда сожалеем, высказываемся по поводу кто виноват. А виноваты все мы с вами, равнодушием, проходим мимо чужой беды. Не должно так быть. От этого зависит, как в данном случае, чья то жизнь.
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§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


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Сообщений: 39
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
нормальная реакция любого должна быть одной - прийти на помощь.

Согласно Конституции, все равны перед законом. Почему тогда не привлекают к ответственности лиц, оставивших в опасности потерпевшую? Почему они, если вызвали полицию, не дождались ее приезда, не оказали помощь?
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§ Vital
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5892
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

От куда нам знать . Может она там сутки умерала.
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§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Человек не обязан рисковать своей жизнью

Да неужели трудно помочь, если видишь, как подонок нападает на девушку? Или у нас сейчас в моде только снимать на камеру и выкладывать на ютуб и цитировать диспозиции УК РК?
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§ Trueman4400
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Она относится только к оставлению в опасности немощных:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31787
В Большом Энциклопедическом словаре дается следующее определение: преступление, заключающееся в неоказании необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Эта статья касается не только немощных. При ДТП есть ответственность, когда так оставляют без помощи.
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§ Vital
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5892
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б позвонили и сказали что какой то тип сидит за рулем пиво пьет и семки лузнает в форточку. Экипаж бы прошерстил бы весь квартал. Зная что можно щас бабки рубануть нахаляву .
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§ Vital
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5892
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На васапе бред какой то ходит. Только что пришел. Люди вы че гоните. Парень какой то рассказывает что убийца ее оттащил к весту там в подвале надругался очень жеско а потом отащил обратно в обочину. Муть какая то. Народ вы хоть думайти че говорите
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§ Трэвэл
Re: Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Парень какой то рассказывает

Ты ж не бабка сплетни собирать... Ажиотаж не поднимайте сами.
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§ 211
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так работали работали, штрафовали за окурки и семочки во дворе, как их учили, как наставляли согласно Закону..
И уже раз, и другая жизнь, другая судьба..
А вот тут уже к более вышестоящим органам..
У этого старшины или сержанта, есть соответствующее детективное образование, какой то положительный опыт в таких делах?
Или просто тупо откуда то пасанов малолеток набрали и посадили работать сотрудниками полиции?
Почему дело по Убийству направляется сперва к сержанту или к старшине, а каким то Одиночным пикетом занимается сам Генерал?
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§ 211
Преступную халатность в действия полицейских, выехавших на место нападения на Дарью Махортову, усматривает УСБ
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Викторией Ганей точно так же было..
Отправили сержантов и рядовых без соответствующего на то образования, просто тупо ходить вокруг Рудного..
Все знаем что из этого вышло, не нашли..
Но когда украли Часы у того, кого не скажу, так поймать преступника было делом чести самых профессиональных криминалистов не города, а всей Республики..
Наняли даже европейское детективное агенство, заплатив ему 40 тысяч баксов..
На 6 миллионов евро коллекция, что нам эти 40 штук..
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