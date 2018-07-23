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≡ Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 июля, проблема обсуждалась на аппаратном совещании в облакимате. На эту дату долги потребителей всем поставщикам коммунальных услуг составили 667 млн тенге - на 190 млн тенге больше, чем в прошлом году.
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§ Сержант Рипли
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Сержант Рипли


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 24.07.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера, одни и те же.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35052&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Ну если работу на двух работах называют отдыхом, то я ничего вообще не понимаю в этой жизни.

Цитата:
Victor Yang:Только вот работать приходится по 72 часа в неделю вместо положенных 40.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35052&viewmode=flat&sortorder=0&start=15


Ну а что думаешь, в той же Европе все под зонтиком лежат? Тоже пашут и не охают - вот мол за дом так дорого платить.
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


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Сообщений: 10789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант Рипли:
Тоже пашут и не охают

Не пашут там по 12 часов в день 6 дней в неделю. 38-40 часов в неделю работают - и на жизнь время остается, и денег на эту жизнь хватает. А у нас явный дисбаланс.
Но из двух зол, по мне - лучше работать по 12 часов в день, чем сидеть без денег.

[Исправлено: Victor Yang, 24.07.2018 - 16:11]
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Как говорится, «Absolutely Fabulous» - Красиво жить не запретишь

Не советую учить языки по названиям фильмов. Можно опозориться.
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§ Сыкымы
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Сыкымы


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Сообщений: 183
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.07.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы статистику подбить - социальный статус и уровень доходов тех, на кого приходится основной процент долга по коммуналке и налогам. Думаю, сильно удивимся и возмутимся... 8-) На них и в суд не подают и из дома не выселяют, даже трубу перекрыть коммунальщики не в силах...
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§ Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не пашут там по 12 часов в день

Кое где пашут. И законы были приняты в этом месяце.
....Австрийские работодатели смогут вводить 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда. Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает в пятницу, 6 июля, Европейская правда.

Отмечается, что изменения приняли несмотря на массовые протесты, которые прошли на прошлой неделе в Вене. Их поддержали депутаты Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца, правые популисты из Партии свободы и либералы из оппозиционной Neos.

Новый закон вступит в силу уже 1 сентября, хотя планировалось, что он будет действовать только с 1 января 2019 года.
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Австрийские работодатели смогут вводить 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда

Есть нюанс:
Цитата:
Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин.

Цитата:
http://ria-m.tv/news/121119/v_avstrii_uzakonili_12_chasovoy_rabochiy_den.html
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§ Обликоморале
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
http://ria-m.tv/news/121119/v_avstrii_uzakonili_12_chasovoy_rabochiy_den.html

Ога..там еще есть засада..

Цитата:
Однако профсоюзы подчеркивают, что в Австрии нет механизма защиты от увольнения в случае постоянного отказа от сверхурочной работы. То есть, теоретически, работника могут уволить без объяснения причин.
8-)
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
.там еще есть засада..

Ну это да. Если честно - удивлен таким законом. Если бы первоисточник ещё почитать в переводе, да и весь закон - может, там работодатель ещё налоги по рабочим часам бешеные платит.
Вот ближе к первоисточнику:
http://tass.ru/ekonomika/5350631

Так что такой рабочий день - скорее, право. В конце года там же KPI всякие раздаются - на это, видимо, и направлен закон. Нам их не понять - у них другая культура труда.

[Исправлено: Victor Yang, 24.07.2018 - 18:18]
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§ elektron
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ога..там еще есть засада..

И она работает. главное, что бы причина была уважительной Хотя это больше для самих же трудяг ;-) Особенно если у кого 2-е работы.
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