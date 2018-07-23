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≡ Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 июля, проблема обсуждалась на аппаратном совещании в облакимате. На эту дату долги потребителей всем поставщикам коммунальных услуг составили 667 млн тенге - на 190 млн тенге больше, чем в прошлом году.
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§ 211
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Эти старики на кайенах уже гоняют. Так ч

Голимое меньшинство..
Да и Каен тот тоже в кредите..
А что, если б деревня ращвивалась, этот старик немкупил бу себе Каен в деревне, под мясо, под сметанку и масло?
Получая тем не менее уже чистую пенсию?
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§ Змея Подколодная
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная


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Сообщений: 493
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди работающие живут платят и не жалуются, а для иждивенцев все дорого и плохо

Может вы не в курсе, что есть люди, работающие за 45 000 в месяц. Сейчас удивитесь наверно искренне. Иждивенцы говорите? Не задумывались наверно, как выжить на эти самые 45 000 и заплатить за коммуналку? А многие каждый месяц задаются этим вопросом. Иногда даже пешком ходят на работу, догадайтесь почему? Правильно, за проезд нечем оплачивать. Ко мне, как к буху, приходят частенько со своими проблемами.
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§ Сержант Рипли
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
Сержант Рипли


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Сообщений: 4
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 24.07.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:Может вы не в курсе, что есть люди, работающие за 45 000 в месяц.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31762&start=15#comment_1

Кто на что горазд. Сетовать и уповать можно на коммуналку и а проезд и на буханку хлеба. Только вот есть те, кто жалуется и ноет, а есть те, кто молча делает и добивается. Удел каждый выбирает сам.
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§ Trueman4400
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
Trueman4400


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Сообщений: 98
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот к примеру пенсионеры, пусть и пенсия маленькая, но получая ее, в первую очередь они идут и платят за ком услуги. Это самая добросовестная часть населения. А у большинства нынешнего поколения культ иждивенчества: сразу много и не за что не платить. Взять кредит на последний айфон, а чем платить не знают, взять кредит на машину, а платить налог на транспорт не судьба. Во всем мире комуналка считается основной статьей затрат семейного бюджета. Если пользуешься благами цивилизации плати, а если нечем думай, как заработать. Сегодня это не проблема. Заработок есть всегда, нужно только не лениться, а пахать, как делали это наши бабушки и родители, выживая в девяностые годы. Не ныли, а тупо искали возможности прокормить семью. Сейчас же все вынь и предоставь. Я ничего делать не намерен, пусть мне все государство даст. Так не бывает.
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§ yudjin
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
yudjin


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Сообщений: 5444
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.07.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Опять засланные казачки тему раздувают.

сам ты казачок понаехавший :-P
На дату посмотри, 10 лет жизни на форуме намедни забыл отметить!

Цитата:
Trueman4400:
неплательщиков выселяет в три счета, а у нас почему церемонятся?

а патамушта в цивилизованных странах не посмотрят чей ты сват-брат.. а у нас кумовство, родство и воровство в менталитете... Начнут корочками и визитками трясти, в грудь стучать крича как одна баба: "мой пахан аким!"
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§ Trueman4400
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже на дворе давно рынок, который подразумевает одно простое правило: товар-деньги-товар.
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§ Trueman4400
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 24.07.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
долг населения городов в 640 млн тенге

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31762&start=15#comment_1

Кто они? публикуйте списки, на подъезде висят списки должников в ПКСК. И тут можно огласить весь список, причем публично.
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§ 211
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Иногда даже пешком ходят на работу, догадайтесь почему? П

А тут мы подходим к справедливому вопросу, зачем ехали то и покупали жУлье под баснословный дикий процент?
Через лет 15 они будут с крыш своих многоэтажек прыгать, потому что нечем будет платить за коммуналку, их детишкам, теперь уже городским, а в душе все тем же деревенским, быстро за 10 или 15 лет не перестроиться будет просто, многие полетят вниз по наклонной..
Родители то уже будут старыми и немощными, а кредит отдавать все равно надо будет..
Я гаратской, самый настоящий..
Но уехав в 9 лет в деревню и приехав много позже, лет в 14, адаптировался обратно только лишь в 30ти..
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§ unrepeatable
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 24.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится, «Absolutely Fabulous» - Красиво жить не запретишь) или же "любишь кататься люби и саночки возить". Странный народ пошел, все даром должно или как? А вы о других подумали? о тех, кто и занимается вашим благоустройством, комфортом? Им делать нечего, агга, затраты еще какие-то на Вас. Хочешь жить в тепле, комфорте, уюте - так работай, делай все возможное для этого. Есть еще такие понятия,как благодарность, отдача, если что.
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* Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


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Сообщений: 10784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
как к буху

Почему-то вспомнил разрекламированную акцию "1% налогов людям с зарплатой 60000 тенге". Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат проклятия в свой адрес.
Цитата:
Trueman4400: Вот к примеру пенсионеры, пусть и пенсия маленькая
Сейчас у многих пенсионеров пенсия выше чем зарплата у многих. Цитата:
Сержант Рипли: Только вот есть те, кто жалуется и ноет, а есть те, кто молча делает и добивается.
Тоже верное мнение и отчасти соглашусь - именно так и делаю. Только вот работать приходится по 72 часа в неделю вместо положенных 40.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773032&topic_id=35052&forumid=1#773032

[Исправлено: Victor Yang, 24.07.2018 - 14:05]
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§ Змея Подколодная
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.07.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат проклятия в свой адрес.

Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Вряд ли. Кто действительно будет нецензурно выражаться, так это программисты. Опять ждать обнов на 1 С-ку, а она будет , как всегда, впритык.
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§ alex_60
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант Рипли:
Люди работающие живут платят и не жалуются


Цитата:
Trueman4400:
Заработок есть всегда, нужно только не лениться, а пахать,


смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера, одни и те же.
заработались, блин.
особенно некоторые, пашут и днем и ночью. тут.
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* Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание?

Не, всё гораздо проще. Многие из получающих такую зарплату думают, что они налог платят 10% от оклада, без вычетов - и будут рассчитывать на прибавку тысяч в 5. А по факту - 2300 будет только.
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* Жомартович
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Жомартович


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.06.18
Отправлено: 24.07.18 - 14:52
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