Trueman4400 Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 98

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:39 Вот к примеру пенсионеры, пусть и пенсия маленькая, но получая ее, в первую очередь они идут и платят за ком услуги. Это самая добросовестная часть населения. А у большинства нынешнего поколения культ иждивенчества: сразу много и не за что не платить. Взять кредит на последний айфон, а чем платить не знают, взять кредит на машину, а платить налог на транспорт не судьба. Во всем мире комуналка считается основной статьей затрат семейного бюджета. Если пользуешься благами цивилизации плати, а если нечем думай, как заработать. Сегодня это не проблема. Заработок есть всегда, нужно только не лениться, а пахать, как делали это наши бабушки и родители, выживая в девяностые годы. Не ныли, а тупо искали возможности прокормить семью. Сейчас же все вынь и предоставь. Я ничего делать не намерен, пусть мне все государство даст. Так не бывает.