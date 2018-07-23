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§ NG.kz
В центре Костаная горит квартира в пятиэтажке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео пожара прислал на ватсапп "НГ" пользователь нашего сайта под ником НОЧНОЙ ДОЗОР.
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§ 211
Re: В центре Костаная горит квартира в пятиэтажке
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, было у меня такое, когда с четвертого ко мне на пятый пожар пошел..
А точнее гарь..
Хорошо тогда ремонты не такие были, водоэмульсионка только вышла, побелили помню ей..
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