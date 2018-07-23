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§ NG.kz
Как ездят водители в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я с двумя детьми переходила по пешеходному переходу ул.Каирбекова на перекрестке с ул. Пушкина в Костанае. Слева от нас (со стороны КСК) машин не было. Справа (со стороны ул. Тауелсиздик) машина "Газель" остановилась, пропуская нас.
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§ olegggon
Re: Как ездят водители в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без видеодоказательств ничего не докажете. А на этом перекрестке не всегда пропускают пешеходов, тем более зебры там нет. А этот драндулет тяжело останавливается, поэтому наверное он вас и не пропустил.
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§ 211
Re: Как ездят водители в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Без видеодоказательств ничего не докаж

Но камеры Цона или как его там, они же везде стоят.
Там нужно просто заявление по моему и точное время, найти должны..
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