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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, легко вы сейчас смеетесь над туберкулезом, болезнью Бедных..
Истощенных и с плохим иммунитетом..
Смеялись и тогда..
Вы жили хорошо, когда то, смеялись от хорошей жизни над нами..
Сейчас вы живете хуже, я по сравнению с тем что жил, миллионером стал..
Теперь вы смеетесь скорее от какой то обиды, зависти, что вы не сиогли, а какой то несчастный туберкулезник смог..
Да уш..
В чем ваша жизнь вообще заключается?
В смехе Безумства над несчастными, которым вы с высоким видом и статусом иногда подаете?
Именно потому я стараюсь не подавать просящим милостыню..
Именно потому..
Хотя могу и мне порой их жаль..
Но в жизни я никогда не просил..
Не верил и не боялся..
Хотя да, боялся, чего греза таить..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы Еда..
А сколько тайн она открывает, сколько показывает о человеке и как делит она людей..
Одни за кусок хлеба готовы убить.
Другие наоборот, отдать свою жизнь..
Третьи в безумстве готовы на какие то другие поступки..
И все у нас ради Еды..
Ради еды начинаются конфликты, ради еды мы начинаем убивать, ради еды начинаются самые зловещие бойни..
Вот что такое Еда..
Это вам не Эстетичность и Инстаграм, или Эстетичный Инстаграмм, кому как..
Это наши реалии жизни..
Где мы живем только ради еды, ибо это поможет продолжить только наш род, а не того, у кого мы ее готовы забрать..
А вы то думали это просто Еда?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еда правит миром..
Заметьте, не золото, не алмазы, а какая то вшивая миска супа..
Не будет ее, что будут стоить и золото и алмазы?
Да ничего..
Потому как не будет еды и их стоимость упадет до того ржавого гаоздя из под старой деревянной двери..
Потому что это Еда..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро мне вручат наверно Пулитцеровскую премию, за лучший нехудожественный комментарий..
И денег отвалят еще..
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