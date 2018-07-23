Цитата: Обликоморале:

о чего твои вбросы и понты примитивны

Опять ОбидИлся?

Какой это вброс..

Это жизнь, какая была, к какой я привык..

С самого рождения..

Не ходил по ресторанам, воровал консервы и печеньки, жрал пока было мясо и воровал у дядьки родича жженный сахар и хлеб..

Однажды он меня догнал, хромой же был, я хлеб, черный такой к сестренке в деревянный чемоданчик спрятал..

Было мне 9 лет..

После Узкой когда меня пахан сперва украл у матери..

Так вот, он догнал, нашел этот черный хлеб у нее среди игрушек, посадил напротив себя , сам сел и заставил меня есть хлеб..

Помню плакал от обиды, жуя и проглатывая комками хлеб..

Да уш..

Там действительно было не до как там ты сказал, а вот, не до Эстетики..

Мне даже и сейчас это слово не очень знакомо, не то что тогда..

Особенно в Еде..

А еще я своровал жженный сахар..

Который раньше в сковородке жарили как леденцы..

Да уш..

Какая эстетика..