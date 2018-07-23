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Обликоморале:
Не пыжься даже...дальше клоуна у тебя не получа
Ну..
Судя по твоей реакции опять обидИлся..
Опять будешь везде ао всех темах какие то оскорбления говорить, кому то поддакивать, кто скпжет обо мне плохо, как всегда поджучивать..
Кстати где электрон?
Ты интересно, всегда там где то сзади него находишься, потом бац, - не мечи бисер и тд..
Хотя до того строполишь..
Потом другого..
Да уш..
Сразу видно, жизни не видел и я как то тебе по хорошему завидую..
Я эту жизнь с детства по горло насмотрелся..
Особенно о такой продажности и двуличности людей, и к тому я теперь готов и ничто теперь не обидит меня в таких людях..