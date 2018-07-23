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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте договоримся. Фото красивой еды не скидывать на форум. А то насмотришься и начинаешь думать , а не замутить ли мне шашлычек под коньячек:))) а времени блин не всегда есть. А хочется . А если скидываите то тогда в гости тоже зовите на шашлык :lol: 
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


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Сообщений: 5611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Знаешь, не договоримся.
И что там красивого, если это обычное и в порядке вещей застолье.
Ну просто есть люди, которые к еде относятся не ради того, чтобы набить желудок.
Что сам процесс приготовления, что употребления...тоже должен вызывать не только чувство поглащения, но и быть эстетически приятным.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
е зовите на шашлык

Да не вопрос, замутим как нибудь. Связь есть. 8-)
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


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Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но и быть эстетически приятным.

Сразу видно, в изнеженной семье жыл..
Для меня сама эстетика была кусок мяса, хлеб и чай с сахаром, по норме.
И с 13и лет работа на кирзаводе.
Бабы, то есть сестренки на кухне вертелись, баурсаки учились делать..
Не до эстетики и всякого рода травы на столе..
Зимой после школы и после скота, когда наносишь до 40 ка ведер воды им, сено, навоз, какая к чертям эстетика..
Хором , нас человек 18 было садимся, хором уходим..
Круглый стол со стульчиками помню советский..
Пожрать поспать и на боковую..
Это как с детства приучен..
Или разнежен как девочка..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


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Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя уже шашлыки не хочет, надоели..
То не хочет, это..
Сейчас взяла и сделала лапшу домашнюю.
Сама тесто ставила и делала лапшу..
Объеденье с конинки..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


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Сообщений: 5611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Канешно в ызнеженной, тебе же там видней)))
Посади свинью за стол, она и ноги на стол- така поговорка знаешь..
коль прикрываешься децтвом..тогда изволь с тайоты пересесть на телегу..как с детства приучен..
до чего твои вбросы и понты примитивны.. :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тогда изволь с тайоты пересесть на телегу..к

Хех..
А тойота это и есть телега в современном мире..
Там же как и на телеге, нужно громко говорить, а то не слышно, как на телеге подбрасывает, и как телега она у меня работница еще та..
Как бы отпылесосить ее, руки не доходят..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
о чего твои вбросы и понты примитивны

Опять ОбидИлся?
Какой это вброс..
Это жизнь, какая была, к какой я привык..
С самого рождения..
Не ходил по ресторанам, воровал консервы и печеньки, жрал пока было мясо и воровал у дядьки родича жженный сахар и хлеб..
Однажды он меня догнал, хромой же был, я хлеб, черный такой к сестренке в деревянный чемоданчик спрятал..
Было мне 9 лет..
После Узкой когда меня пахан сперва украл у матери..
Так вот, он догнал, нашел этот черный хлеб у нее среди игрушек, посадил напротив себя , сам сел и заставил меня есть хлеб..
Помню плакал от обиды, жуя и проглатывая комками хлеб..
Да уш..
Там действительно было не до как там ты сказал, а вот, не до Эстетики..
Мне даже и сейчас это слово не очень знакомо, не то что тогда..
Особенно в Еде..
А еще я своровал жженный сахар..
Который раньше в сковородке жарили как леденцы..
Да уш..
Какая эстетика..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню, он меня чуть не убил за этот леденец, что я на крыше сарая зимой в соломе уплетал с огромным удовольствием..
Наверно в то время я был похож на собаку, которая от голода тащит мясо, а я вот леденец..
То ли от него, то ли оттого, что я тогда зимой еще и на корову сделал Это..
По маленькой нужде..
Туалета то не было как и везде по деревням в основе, был сарай..
Да уш..
Вот такая вот Эстетика была у меня..
Там выбора не было..
Наверно витаминов каких то не хватало или еще чего..
Помню всегда хотел есть..
Странно, учился на отлично и меня собирались переводить в класс по старше..
Наверно от чувства постоянного голода..
Простил ли я ему это..
Не знаю..
Хотя думал что простил, но не знаю до сих пор..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню в лет 17, он уже приехал ко мне в технарь, сказал что завещал мне дом..
И когда после его трагической смерти в 96м по моему, а узнал я только в 2007м примерно, я поехал и посмотрел на этот дом, узнав кто я такой, передо мной на коленях встала целая семья с 6ми детишками, не выгоняй нас..
Живите говорю..
Мне этот проклятый дом был и не нужен..
Вот она, настоящая жизненная Эстетика, такая какая есть на самом деле..
Ты жил в тепле и ласке..
Для меня это не знакомо..
А потому мы и сейчас в разных мирах живем..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Опять ОбидИлся?

Судя по дальнейшим бла...бла.
Для себя это вопрос задавай.
По жизни обиженный... :lol: :lol: :lol:
Не пыжься даже...дальше клоуна у тебя не получается..остынь...накати...и пургу дальше неси...нытик блин)))))))))
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не пыжься даже...дальше клоуна у тебя не получа

Ну..
Судя по твоей реакции опять обидИлся..
Опять будешь везде ао всех темах какие то оскорбления говорить, кому то поддакивать, кто скпжет обо мне плохо, как всегда поджучивать..
Кстати где электрон?
Ты интересно, всегда там где то сзади него находишься, потом бац, - не мечи бисер и тд..
Хотя до того строполишь..
Потом другого..
Да уш..
Сразу видно, жизни не видел и я как то тебе по хорошему завидую..
Я эту жизнь с детства по горло насмотрелся..
Особенно о такой продажности и двуличности людей, и к тому я теперь готов и ничто теперь не обидит меня в таких людях..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может потому я сейчас тут..
Один..
И мне хорошо..
Чем где то в реале с такими же как некоторые тут людьми, которые только юахвплятся что у них все нормально..
На самом деле все немношко по другому..
Ты это прям своим нутром чувствуешь, аурой..
Хотя называют тебя другом, но то не так..
Ты кстати тоже разочарован в них..
12 лет тут мы с тобой все таки, ну я наверно немного по раньше..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врать мне нечего..
Чего о жизни той можно врать, как и собственно в этой?
А вот многие смотрю врут..
То у них было, это..
Да если б вы так хорошо жили, как это преподносите, не прятались бы от мира реального в мир интернета..
У каждого свои тараканы в голове и порой часто они страшнее и ужаснее чем мои..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Не выдавай свое состояние и желаемое тобой за действительное.
Так всегда говорят и к себе приравнивают, по жизни такие как ты обиженные.
Которым все не так и эдак. :lol:
Давай есчо, пурги на несколько страничек..
и ключевых :lol: слов..обиды, жалобы, гасконцы, а я дЫртаньян.. :lol:
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